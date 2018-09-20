Порошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войны

Андрей Головачев

политический эксперт

20 сентября 2018, 15:45

Обращение президента к ВР напоминает эклектическую солянку.

Порошенко, Рада 011
Порошенко обратился с посланием к Раде / УНИАН

Примечательно, что Петр Порошенко "ведет" Украину в Европейский Союз под лозунгами "Армія, мова, церква", которые были характерны для середины ХIХ века, когда формировались национальные государства. Армия нас защищает, мова нас идентифицируцет, церковь лечит нашу душу. Сейчас подобные лозунги в Европе воспринимаются уже как анахронизм, нечто похожее на российскую имперскую триаду: "Самодержавие, народность, православие".

Упоминать о церкви - это вообще уже неприлично. Это сугубо частное дело в светской стране и при желании можно было задать вопросы к президенту, если бы Украина была правовой, а не сословно-феодальной страной. С мовой также не все делается в Украине Читайте такжеСплошная "перемога": главное из послания Порошенко Радепо-европейски. Несогласные закарпатцы, как на днях выяснилось, стали массово принимать венгерское гражданство в ответ на такую языковую политику.

Ну а упоминание про армию вообще отдает каким-то милитаризмом, типа нет у Украине друзей, кроме армии и флота.

Если уж президент настаивает на том, чтобы в Конституции закрепить европейский вектор, то триада должна была звучать совсем по-другому. Например, так: "Частная собственность, права человека, верховенство права". Тогда это выглядело бы логично. Но об этом ни слова!

А так получилась сплошная эклектика, которая на голову не налазит. Вектор -европейский, а лозунги - времен первой мировой войны, более напоминающие Читайте такжеПорошенко вручил судьбу Украины куму Путинароссийскую матрицу. С такими лозунгами можно только лоб расшибить о европейские ворота. Собственно, он уже и расшибается.

Ни в какую Европу Порошенко нас, конечно, не ведет. Скорее наоборот: имеет место серьезный отскок от европейского направления в какую-то архаику. Люди десятками тысяч прорываются в Европу самостоятельно, выезжают семьями, увозят детей на учебу, на ПМЖ и не благодаря, а вопреки действиям своего государства.

Впрочем, так всегда получается, когда президент декларирует одно, а по факту делает совсем противоположное.

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Петр Порошенко обращение Андрей Головачев
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