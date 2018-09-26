Новая роль Путина: чего ждать от кремлевского карлика

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

26 сентября 2018, 06:36

В нинешнем президенстком сроке Путин будет исполнять странную гибридную роль.

Путин
Путин вживается в новую роль / Reuters

Если судить по первому полугодию нового срока Владимира Путина, то можно констатировать, что его стиль правления и поведения претерпели значительных изменений.

Путин сейчас будет исполнять роль усмирителя. Усмирителя собственной черни. Также он будет буквально вальсировать на кончике политического ножа, то поднимая градус возможной ядерной войны, то опуская его до уровня "холодной войны". Но это, как и все при Путине, будет гибридно. Он тоже не президент, а гибрид президента, потому что по Конституции он уже не имеет права занимать эту должность. Это старая аксиома.

Читайте такжеНачался худший период царствования ПутинаПутин – гибридный президент. С этим кто-то соглашается, кто-то – не соглашается, но так оно сложилось. Нынешний президентский срок Путина будет качественно отличаться от предыдущего. Если предыдущие шесть лет он доказывал, что он силен и любим, то теперь вдруг выяснилось, что он больше не любим – он свою основную массу избирателей предал, лишив людей пенсий. И его конфликт с населением вышел на новый уровень: если раньше у него был конфликт с несогласными, какими-то белоленточниками, очкариками, "засланцами Госдепа", то теперь у него уже конфликт на другом витке – конфликт с людьми пенсионного и предпенсионного возраста.

Поэтому он постоянно демонстрирует новый комплекс "Стена", как будут разгонять людей, а также эти щиты, способные биться электрическим током, с электрошокерами. Все для вас, дорогие, все для разгона черни! 

То есть Путин будет выполнять роль политика, который взбунтовался против внешнего мира, гегемонии США и "европейского разложения". В общем, это будет странный гибрид бунтаря для внешней политической арены и "Ивана Грозного сегодня" для внутреннего пользования.

Читайте такжеПутин закрывает РоссиюК слову, о Грозном. Недаром Путин стал таким верующим и набожным. Знающие люди рассказывали мне о том, что ему на утренние молебны приносят покров Ивана Грозного. Как известно, Иван Грозный тоже был невысокого роста, потому покров как раз под рост Владимира Путина. (То есть в головенке Владимира Владимировича уже очень много чего непоправимого произошло…) Так что он будет исполнять странную гибридную роль. Вы все скоро сами увидите.

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Кремль Владимир Путин Александр Сотник
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