Про "расстроенную" шизофрению украинцев

Андрей Головачев

политический эксперт

28 сентября 2018, 09:41

Почему украинцы до сих пор не выбирают губернаторов на выборах?

выборы, Закарпатье
Украинцы должны выбирать губернаторов на выборах / УНИАН

Прочитал несколько ехидных комментариев со стороны наших профессиональных русофобов о том, что в партия "Единая Россия" потерпела пару чувствительных поражений на губернаторских выборах.

Это верно: правящая партия Путина теряет поддержку в России после повышения пенсионного возраста.

Однако, справедливости ради надо отметить, что в России уже давно проходят губернаторские выборы и жители сами могут выбрать себе губернатора и прокатить кандидата от правящей власти. А мы, такие демократичные и проевропейские, по-прежнему холопски принимаем с хлебом и солью каждого нового присланного смотрящего от президента, рейтинг которого не превышает 10%.

Читайте такжеСамая важная поворотная точка для УкраиныИнтересно, у кого из нынешних кандидатов в президенты есть пункт, где прямо говориться о необходимости введения института выборов губернаторов, чтобы они служили людям, а не президентам?

Ни у кого! Но все, как один, рубаху рвут за децентрализацию и демократию! Тот же Петр Порошенко шел на выборы под лозунгом глубокой децентрализации, но зажал регионы так, что они пикнуть не могут. Почему же тогда Петр Алексеевич не шел на выборы под лозунгом усиления полномочий президентской власти? Это было бы честно, и возможно народу это и понравилось бы...

"Почему так происходит", - спросите вы, почему слова и дела у всех украинских политиков почти никогда не совпадают?

Все дело в менталитете украинского общества, которое нормально воспринимает ситуацию, когда человек говорит одно, думает второе, а делает третье. Более того, подавляющее большинство населения и живет с таким расщепленным сознании и политики лишь подстраиваются под эту удивительную национальную особенность. Западному человеку такое положение представляется абсурдным, но для украинцев такое "расстроение" - это часть базовой культуры. В такой парадигме "одномерный " человек европейской культуры воспринимается украинцами как лох, которого непременно надо развести, как Янукович пытался развести весь Евросоюз.

Проблема, однако, заключается в том, что пока украинцы не избавятся от своей "расстроенной" шизофрении, у них просто нет никаких, даже теоретических шансов на построение нормального общества с крепкой экономикой. Это, если угодно, ненаучно.

Читайте такжеУкраина вступила в период больших переменИнтересно, что основная мысль сериала "Слуга народа", если кто не понял, как раз и заключается в трагедии "одномерного" Голобородько (актер Зеленский), который стал президентом в обществе с расщепленным сознанием. И общество такого президента не приняло.

"Что ж вы за страна такая сказочных мазохистов, которая каждый раз наступает на одни и те же грабли и бьет этими граблями по своей тупой больной башке? Ведь за 25 лет истории Украины или может быть за всю историю существования этого государства вам впервые достался честный правитель. Разве это не правда? И что в ответ? В ответ "На дыбу! Распни его!" Вот такая вот жестокая правда."

Эти слова, произнесенные в последней серии премьер-министром Чуйко (актер Боклан) -и есть квинтэссенция главной проблемы украинцев. Все остальное вторично.

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Украина выборы губернатор Андрей Головачев
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