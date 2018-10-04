Самый страшный сценарий для Украины в 2019 году

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Самая страшная угроза, которая стоит перед Украиной в 2019 году – это выход во второй тур президенстких выборов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Это будет означать, что в стране ничего меняться не будет. Потому что они – плод одной и той же системы.

Если вы проанализируете состав правительства Тимошенко и состав руководящих чинов при Порошенко, то увидите очень много одних и тех же лиц.

Большинство из тех, кто сейчас при власти, я уверен, ведут переговоры с Тимошенко, чтобы сохраниться в конфигурации, если она придет к власти. В свою очередь, Читайте такжеСоюз двух негодяев может обеспечить триумф Путина на выборах в УкраинеПорошенко, чтобы гарантировать себе админресурс, тоже уже гарантировал своему окружению сохранение коррупционной ренты, властных полномочий и должностей за поддержку на выборах.

Проблема еще и в том, что, идя на выборы, эти два кандидата видят своими идеальными оппонентами для борьбы во втором туре… друг друга. То есть, Тимошенко хочет выйти во второй тур с Порошенко и наоборот. Видя свой антирейтинг, они понимают, что смогут выиграть только за счет обливания друг друга компроматом и грязью.

Петя – это Юля в юбке, а Юля – это Петя с косой.

Это означает, что никаких перемен, никаких социальных лифтов не будет, забудьте.

В парламент опять понабирают гаврилюков, козлюков, мудаков и других уродцев, которые будут для картинки бегать в форме и вышиванках, чтобы создать ощущение народного парламента, но по сути ничего не поменяется.

Читайте такжеЧто ждет Украину после выборов?Ключевым здесь будет не столько присутствие во власти лиц, которые всем уже изрядно надоели, а отсутствие социальных лифтов. В украинском обществе существует запрос на перемены. Но эти перемены не смогут реализовать политики, которые 27 лет живут в законсервированной системе коррупции и кумовства.

Их цель – захватить власть на ближайшие 5 лет, узурпировать ее и получить дележ коррупционного пирога. По разным оценкам это около 10 млрд долларов в год, которые снимаются с экономики в пользу победивших финансово-промышленных и политических групп. Вот это будут делить те, кто выйдет во второй тур президентских выборов, а нам уже делить ничего не останется, потому что пирог уже почти съели.