Украина может стать швейной фабрикой Европы

Мы боимся потерять транзит газа, молимся на свою трубу, умоляем остановить строительство Северного потока, хотя в сущности цена этого вопроса для нас 3 млрд долларов. Именно столько Украина заработала на транзите в прошлом году.

Конечно, для бедной страны это значимые деньги. Но вместо того, чтобы молиться на транзит, давно уже стоило поискать их в другом месте. Вот простой пример.

Соседняя Польша в 2016 году заработала на экспорте изделий легкой промышленности (тканей, одежды, обуви) - 19,5 млрд долларов. Весь экспорт Украины в том же году составил 48,7 млрд (легкая промышленность - 1,2 млрд). Как говорится - есть над чем задуматься. Но посмотрите сколько разговоров и споров о транзите газа, и попробуйте вспомнить хотя бы кого-то, кто поднимал бы вопрос об упущенных возможностях в легкой промышленности. Хоть один такой эфир можете вспомнить?

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Отсюда и результат. В СМИ раздувается истерия, фирташи и медведчуки призывают лечь под Москву и сдать суверенитет, лишь бы Газпром продолжал качать газ через Украину. Уверяют, что без этих транзитных 3 млрд наша экономика рухнет. А развалины текстильных производств, которые найдутся, пожалуй, в любом крупном украинском городе, вообще никого не беспокоят. Они давно уже стали привычной частью пейзажа, с ними свыклись и смирились. В итоге наши граждане едут работать на швейные предприятия в Польшу, хотя здесь такие же цеха, такие же швейные машинки, такой же лен и такая же шерсть.

Читайте такжеМиллиарды для агрессора: как Украина финансирует российскую экономикуОтдельный привет - авторам всевозможных "новых курсов", которые вместо того, чтобы предложить какой-то выполнимый и вменяемый план по развитию такой простой и понятной для Украины отрасли, несут околесицу про "печать городов на IT-принтерах" и жонглируют мало кому понятным словом "блокчейн". Не устаю удивляться невероятной способности наших политиков обходить вниманием действительно важные вещи и говорить о бесконечно далеких от избирателя, заведомо невыполнимых в ближайшей перспективе задачах.