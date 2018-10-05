Украина может стать швейной фабрикой Европы

Денис Казанский

журналист

5 октября 2018, 08:34

Вместо того, чтобы молиться на транзит газа, украинцам давно уже стоило поискать деньги в другом месте.

Мы боимся потерять транзит газа, молимся на свою трубу, умоляем остановить строительство Северного потока, хотя в сущности цена этого вопроса для нас 3 млрд долларов. Именно столько Украина заработала на транзите в прошлом году.

Конечно, для бедной страны это значимые деньги. Но вместо того, чтобы молиться на транзит, давно уже стоило поискать их в другом месте. Вот простой пример.

Соседняя Польша в 2016 году заработала на экспорте изделий легкой промышленности (тканей, одежды, обуви) - 19,5 млрд долларов. Весь экспорт Украины в том же году составил 48,7 млрд (легкая промышленность - 1,2 млрд). Как говорится - есть над чем задуматься. Но посмотрите сколько разговоров и споров о транзите газа, и попробуйте вспомнить хотя бы кого-то, кто поднимал бы вопрос об упущенных возможностях в легкой промышленности. Хоть один такой эфир можете вспомнить?

Читайте такжеМировой кризис уже начался и надвигается на УкраинуОдежда и ткани - это не хайперлуп и не космическая ракета. Чтобы производить барахло Илон Маск не нужен. Все необходимые возможности для этого есть. Украина имеет все задатки, чтобы стать швейной фабрикой Европы. Но кто об этом думает? Легче же просто перекачивать газ по трубе, доставшейся в наследство от советского режима, чем развивать производство, что-то создавать, конкурировать.

Отсюда и результат. В СМИ раздувается истерия, фирташи и медведчуки призывают лечь под Москву и сдать суверенитет, лишь бы Газпром продолжал качать газ через Украину. Уверяют, что без этих транзитных 3 млрд наша экономика рухнет. А развалины текстильных производств, которые найдутся, пожалуй, в любом крупном украинском городе, вообще никого не беспокоят. Они давно уже стали привычной частью пейзажа, с ними свыклись и смирились. В итоге наши граждане едут работать на швейные предприятия в Польшу, хотя здесь такие же цеха, такие же швейные машинки, такой же лен и такая же шерсть.

Читайте такжеМиллиарды для агрессора: как Украина финансирует российскую экономикуОтдельный привет - авторам всевозможных "новых курсов", которые вместо того, чтобы предложить какой-то выполнимый и вменяемый план по развитию такой простой и понятной для Украины отрасли, несут околесицу про "печать городов на IT-принтерах" и жонглируют мало кому понятным словом "блокчейн". Не устаю удивляться невероятной способности наших политиков обходить вниманием действительно важные вещи и говорить о бесконечно далеких от избирателя, заведомо невыполнимых в ближайшей перспективе задачах.

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Украина Денис Казанский
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