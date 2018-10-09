Не будь кремлевским зрадо*бом, или Кто виноват во взрывах возле Ични

Взрыв на Черниговщине / twitter.com/alabriella

"Не будь кремлевским зрадо*бом" - так можно описать девиз сегодняшнего дня. В Черниговской области возле города Ичня - взрывы на военных складах. Происходит эвакуация населения окрестных сел.

Прямо с раннего утра в Фейсбуке уже запустили информационную волну "чтобы там не было, Порошенко,Гройсман, Муженко, Полторак не виноваты, это нереально охранять такие склады, против хороших диверсий ничего не сделаешь; в Кремле разработали методички, все, кто обвиняют власть в про*бах - расшатывают ситуативную будку ". А некоторые вообще прямо говорят "не надо возмущаться" и не надо вспоминать аналогичные взрывы в Сватово, Балаклее, Калиновке, иначе тебя, в лучшем случае, отправят на галеры к Бирюкову или Бресту, чтобы научили "перемозі". А если просто, то с говном смешают, как всегда - они это умеют.

Читайте такжеВзрывы на ичнянских складах боеприпасов: три версии случившегосяВы знаете, что это уже стало доброй традицией выживания нынешней власти списывать свое бездействие, тупость и продажность на Кремль и затыкать всем рот ручными блогерами. Они изобрели очень простую формулу - если критикуешь власть, то ты - агент ФСБ.

По этой формуле прикрывается все: нападение на Гандзюк - "ты что гонишь, полиция здесь ни при чем", это все она сама спровоцировала, зашкварений заместитель председателя Службы Внешней разведки - это агент круче Джеймса Бонда и так далее ...

В то же время, людям, которые живут неподалеку взрывов абсолютно плевать на мнение провластных блогеров - теракт это или нет.

Вопрос, который больше всего волнует - почему их не защитили после стольких про*бов? Как такое могло случиться? Что было сделано, чтобы предотвратить взрывы на Черниговщине?

Дешевле сказать, что все - "говнюки и кремлевские консервы", чем признать собственную бездеятельность.

Зрадо*б и проплаченный агент Кремля.