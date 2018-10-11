Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают

Под Ичней взорвались склады / "112 Украина"

Если говорить объективно, то нет никакого сомнения, что в воюющей стране вполне могут работать вражеские шпионские сети и случаться целенаправленные диверсии. Тем более, что Россия крайне активно и агрессивно нынче работает на внешних рынках.

Но, к сожалению, общее качество нашего госуправления, и в частности контрразведки и контрпропаганды таковы, что любой рассказ о приоритетности "русского следа" в чем-то диверсионном, включая очередной масштабный складской взрыв в Ичне, вызывает куда больше недоверия, скепсиса и даже смеха.

Читайте такжеНе будь кремлевским зрадо*бом, или Кто виноват во взрывах возле ИчниПричина проста - чтобы люди поверили, нужны эффективность, доказательность, солидность, адекватность, соответствие занимаемым должностям и профессиональное поведение. Так это называется. А не традиционное "рассказывание обезличенных сказок". А если всего этого нет, тогда смех, ирония и массовое недоверие...

Да, несомненно, русские активно работают везде. Не важно, почему и как. Но в той же Англии или Нидерландах их показательно ловят и доказательно разоблачаю - с чеками, фото, видеофиксацией, телефонным трафиком и фамилиями. И с детальной биографией чуть позже. И с фундаментальными пояснениями базовых мотивов.

Тамошнее общественное мнение точно понимает, что имеются конкретные факты, конкретные мотивы, профессиональное следствие и личная репутация тех , кто об это говорит.

У нас же "агенты", "шпионы", "диверсанты" всегда инкогнито. Всегда только классические "неуловимые Джо". Они везде, они всех взрывают и пугают. Построили здесь гигантские сети. Но ни одной реальной фамилии. Вернее, иногда бывают фамилии каких-то местных бомжей, которых купили за сотню мятых долларов и ничего. Настоящих не ловят, не опознают, не доказывают. А значит нет у нас полноценной контрразведки.

Мы не охраняем надлежащим образом объекты и не проводим надлежащие следственные действия. У нас же вечное бла-бла. На всех уровнях. "Завтра засеем 100 га!" А поле как стояло пустым, так и стоит. "Завтра ни один снаряд не взорвется!" А они рвутся будто по расписанию, ржавыми тоннами прямо возле домов...

Читайте такжеВзрывы на ичнянских складах боеприпасов: три версии случившегосяПочему там ловят, а у нас нет? А потому что там офицеры - не миллионеры и не ездят на десятках люксовых машин. И потому что у семей офицеров нет канадских или мексиканских паспортов. И потому что репутация, а увольнение - позор. И потому что с позором уволенный не переходит из спецслужбы в прокуратуру или обратно.

Потому что там не сообирают совещания у президента, на котором высшие военные топы львиную часть времени рассказывают, как телеканалы не поставили их новость-рассказ о взрывах. Ещё раз: генералы не докладывают о том, почему взорвался очередной склад и кто готов идти в отставку? И почему никто не наказан за прошлые взрывы? И что вообще с охраной? Но жалуются, что кто-то не опубликовал их ничтожную заметочку. В этом наша разница с цивилизацией...