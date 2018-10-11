Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают

Михаил Подоляк

политтехнолог

11 октября 2018, 10:22

В Украине не охраняются надлежащим образом объекты и не проводятся надлежащие следственные действия.

Пожар, Ичня
Под Ичней взорвались склады / "112 Украина"

Если говорить объективно, то нет никакого сомнения, что в воюющей стране вполне могут работать вражеские шпионские сети и случаться целенаправленные диверсии. Тем более, что Россия крайне активно и агрессивно нынче работает на внешних рынках.

Но, к сожалению, общее качество нашего госуправления, и в частности контрразведки и контрпропаганды таковы, что любой рассказ о приоритетности "русского следа" в чем-то диверсионном, включая очередной масштабный складской взрыв в Ичне, вызывает куда больше недоверия, скепсиса и даже смеха.

Читайте такжеНе будь кремлевским зрадо*бом, или Кто виноват во взрывах возле ИчниПричина проста - чтобы люди поверили, нужны эффективность, доказательность, солидность, адекватность, соответствие занимаемым должностям и профессиональное поведение. Так это называется. А не традиционное "рассказывание обезличенных сказок". А если всего этого нет, тогда смех, ирония и массовое недоверие...

Да, несомненно, русские активно работают везде. Не важно, почему и как. Но в той же Англии или Нидерландах их показательно ловят и доказательно разоблачаю - с чеками, фото, видеофиксацией, телефонным трафиком и фамилиями. И с детальной биографией чуть позже. И с фундаментальными пояснениями базовых мотивов.

Тамошнее общественное мнение точно понимает, что имеются конкретные факты, конкретные мотивы, профессиональное следствие и личная репутация тех , кто об это говорит.

У нас же "агенты", "шпионы", "диверсанты" всегда инкогнито. Всегда только классические "неуловимые Джо". Они везде, они всех взрывают и пугают. Построили здесь гигантские сети. Но ни одной реальной фамилии. Вернее, иногда бывают фамилии каких-то местных бомжей, которых купили за сотню мятых долларов и ничего. Настоящих не ловят, не опознают, не доказывают. А значит нет у нас полноценной контрразведки.

Мы не охраняем надлежащим образом объекты и не проводим надлежащие следственные действия. У нас же вечное бла-бла. На всех уровнях. "Завтра засеем 100 га!" А поле как стояло пустым, так и стоит. "Завтра ни один снаряд не взорвется!" А они рвутся будто по расписанию, ржавыми тоннами прямо возле домов...

Читайте такжеВзрывы на ичнянских складах боеприпасов: три версии случившегосяПочему там ловят, а у нас нет? А потому что там офицеры - не миллионеры и не ездят на десятках люксовых машин. И потому что у семей офицеров нет канадских или мексиканских паспортов. И потому что репутация, а увольнение - позор. И потому что с позором уволенный не переходит из спецслужбы в прокуратуру или обратно.

 Потому что там не сообирают совещания у президента, на котором высшие военные топы львиную часть времени рассказывают, как телеканалы не поставили их новость-рассказ о взрывах. Ещё раз: генералы не докладывают о том, почему взорвался очередной склад и кто готов идти в отставку? И почему никто не наказан за прошлые взрывы? И что вообще с охраной? Но жалуются, что кто-то не опубликовал их ничтожную заметочку. В этом наша разница с цивилизацией...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
склад Михаил Подоляк взрывы в Ичне
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:07
В США крупным планом засняли НЛО
10:58
Доктор Купитман из "Интернов" попал в базу "Миротворца": стали известны подробности
10:41
Девушка дня Instagram: сексуальная блогер Полина Танто Фото
10:22
Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают мнение
10:16
Транспортный коллапс в Киеве: водители авто на "евробляхах" устроили акцию протеста Видео
10:00
Начался чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
09:59
"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол
09:54
"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса Видео
09:40
"Массовые убийцы животных": в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице Видео
09:31
Что изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиков мнение
09:29
Доллар в Украине подешевел: что будет с курсом дальше Видео
08:58
"Раздавить гадину": на росТВ призвали свергнуть "нацистский режим" в Киеве Видео
08:54
"Дружки антициклона Виктор" и другие изменения погоды: синоптики уточнили прогноз на 11 октября Видео
08:27
Автокефалия для УПЦ: Синод Вселенского патриархата принял неожиданное решение Видео
08:17
Неуловимые диверсанты прибыли в Ичню из... Калиновки мнение
07:56
Взрывы на Черниговщине: в Минобороны заявили о ликвидации пожара на военных складах Видео
07:25
Экологическая катастрофа в Крыму: в Армянске произошли новые химические выбросы Видео
07:14
Плащ на голом теле: Даша Астафьева похвасталась снимками в экстравагантных образах Видео
06:58
Религиозная торпеда: Путин выбрал следующий регион-жертву в Украине мнение
06:37
Неделя скандалов. Астролог предупредил об опасностях 10-16 октября
06:10
Эксперт объяснил, как предотвратить взрывы военных складов в Украине Видео
05:53
Покров день: приметы и заговоры
05:22
Ученые рассказали о скрытой причине импотенции
04:49
Сексуальная жена Ступки похвасталась спортивной фигурой
04:06
Эксперт рассказал, как стоит наказывать Россию за ее шантаж в ПАСЕ и Совете Европы
03:34
Психолог сказала, что превращает людей в зависимых невротиков Видео
02:56
"Лысый из Бразерс чето весу поднабрал": Потап удивил фанатов сменой образа
02:13
Около Крыма получил пробоину сухогруз с украинскими моряками
01:46
"Шикарная песня": Кристина Соловий представила новый лирический трек Видео
01:21
"Прилагаем усилия для объединения": митрополит Франции высказался об автокефалии УПЦ Видео
00:59
В Болгарии отчитались о раскрытии убийства известной журналистки Мариновой Видео
00:41
Жена Леннона записала кавер на его знаменитую песню Imagine Видео
00:12
Украина – Италия – 1:1. Товарищеский матч в Генуе закончился результативной ничьей. Видео голов Видео
10 октября, среда
23:55
От пожаров на военных арсеналах Украина потеряла боеприпасов на 5 млрд долларов - СМИ Видео
23:54
В Ичне местные жители начали задерживать мародеров Видео
23:34
Пока без Томоса: второй день Синода Вселенского Патриархата закончился
23:26
Министр соцполитики Рева прокомментировал свою возможную отставку
22:57
Украинский трек впервые попал в топ-10 престижного рейтинга Видео
22:55
"Выглядит здоровым" и ест: в России опровергли сами себя по поводу голодовки Сенцова
22:34
Лопес показала стройные ноги в сексуальном платье Фото Видео
22:30
Гончаренко подал в ПАСЕ шуточный проект резолюции о химзащите для депутатов
21:59
Захарова обосновалась на вилле Киселева в Коктебеле
21:55
Совет Европы пригрозил России изгнанием из своих рядов
21:40
Великобритания готовится арестовывать "грязные" деньги
21:18
В России после допроса задержаны футболисты Кокорин и Мамаев
21:00
В Сеть выложили подборку эротических и раритетных снимков о жизни стриптизерш Фото
20:49
У Кличко анонсировали возобновление горячего водоснабжения
20:35
Томос об автокефалии: стала известна дата объявления судьбоносного решения
20:27
СМИ озвучили имя третьего подозреваемого в деле Скрипаля Видео
20:06
"Главную задачу решил достойно": Путин рассказал отцу Хабиба, как тому нужно наказать сына Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять