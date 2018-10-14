Предстоящие выборы ничего не изменят в судьбе украинце

Во время президентских выборов общество проголосовало за тех же самых "проверенных" политиков - на Олимпе оказался "надежный" Порошенко, который был при всех властях / УНИАН

"Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром встанем на благодарственную молитву за автокефалию нашей Церкви. Нас объединяет Бог и Украина!", - написал Порошенко на своей странице в Facebook и призвал собраться на Софийской площади в Киеве 14 октября в 9:30 утра.

Перед нами яркий образчик окончательного скатывания Президента в полную архаику на фоне вчерашней информации от МВФ о том, что Украина стала самой бедной страной в Европе, "отвоевав" это звание у Молдовы. Президент, занимающийся томосом, автокефалией, объединительными соборами в условиях стагнирующей экономики, углубляющейся бедности населения, балансирования на грани дефолта, выглядит, мягко говоря, неадекватным. Но так ли уж виноват лично Порошенко в надвигающейся архаизации Украины? Что первично? Порошенко ли тянет страну в безумную архаику или он лишь тонко чувствует запрос масс на архаику в условиях кризиса.?

То, что Украина неизбежно свалится в архаику я пишу постоянно, начиная с победы Евромайдана. В начале 2014г. уже было ясно, что разрыв отношений с Россией и открытие рынков для товаров из ЕС приведет Украину к сильнейшему экономическому кризису.

Но как Украина могла выходить из кризиса?

Известно, что если общество попадает в кризисную ситуацию, то оно может реагировать на это двумя способами: либо вырабатывать новые инновационные, "прорывные" идеи, либо возвращаться к старым методам, оправдавшим себя во время прошлых кризисов. Другими словами, из кризиса общество выходит либо вверх, либо вниз.

Выход вверх, т.е. инновационный прорыв, означает, что общество стремиться повышать эффективность собственной деятельности в соответствии с возрастающей сложностью проблем. И самое главное: такое общество УМЕЕТ ЯСНО АРТИКУЛИРОВАТЬ ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Смысл решений второго типа заключается в том, что, попадая в кризис, общество не генерирует соответствующего адекватного творческого потенциала. Такое общество находится во власти исторического опыта, сложившегося в более простых условиях, и, следовательно, опирается на неэффективные, неадекватные новой ситуации решения. К первому типу относятся, условно говоря, общества западного типа. Украинское общество принадлежит ко второму типу, так называемым архаичным обществам.

Архаизация или традиционный тип нравственности, в которой пребывает украинский народ, означает что в своем поведении и особенно в критический период общество ориентируется на:

традиции, обычаи, повторение некогда заданного образа жизни

религиозные догмы и мифологизированные представления в сознании

канонизированных авторитетов, мифологических героев и т.д.

Украинское общество крайне медленно развиваются именно потому что после каждого кризиса, когда нужно делать инновационный рывок, оно возвращаются в исходное состояние. Именно по этой причине после каждого майдана украинское общество быстро возвращается в свое исходное состояние и при этом ситуация только ухудшается, потому что проблемы не решались, а только усугублялись.

Украинский народ столетия развивался в рамках сначала российской, а затем советской империй и практически полностью впитал ту архаичную культуру, в которой до сих пор пребывает и российское общество тоже.

Архаизация общества означает, что люди отвечают на вызовы истории, в частности на попытки реформ, не на языке диалога, но на языке насилия, бунтом, попытками сломить источники угроз, прежде всего государство, а также попытками уйти от угроз прямым бегством от власти государства, игнорированием попыток власти изменить массовое поведение.

Архаичное общество почти не подлежит реформированию. Более того, реформировать его небезопасно. Например, отмена крепостного права в 1861 г. и столыпинские аграрные реформы 1905-1908 гг , направленные на то чтобы расшатать крестьянскую общину и выработать у крестьян фермерско-либеральное сознание, как в Европе, в конце концов привели к октябрьскому перевороту 1917 года. В итоге российское общество вернулось назад к крепостничеству в форме сталинского тоталитаризма, который был доведён до неслыханных в истории форм и масштабов. Общество восстановило традиционные формы в еще более жестком варианте.

Читайте такжеКак МВФ будет "доить" Украину накануне выборовАрхаизация — результат следования общества культурным программам, которые исторически сложились в пластах культуры, сформировавшихся в более простых условиях и не отвечающих сегодня возрастающей сложности мира, характеру и масштабам опасностей.

Архаизация выступает как форма регресса, в которой программы деятельности носят специфический для догосударственного общества характер, связанный с господством чисто локальных миров, где отношения основаны на эмоциях людей, чей кругозор ограничивался лично знакомыми членами локального сообщества, не знавшими развития как культурной ценности.

Украинский архаизм, как и российский, связан с крестьянской культурой, для которой характерны продовольственное самообеспечения, негативное восприятие социального неравенства и купли-продажи земли, подозрительное отношение к иностранцам, консерватизм и примитивный сельский уклад.

Городская культура в Украине практически так и не сформировалась. У нас даже не города, а какие-то разросшиеся слободы. Каждый второй городской житель имеет подсобное хозяйство, т. е. ведет распределённый полу-крестьянский образ жизни на квартиру и на дачу, как жук навозный.

Крестьяне категорически против продажи земли, а без этого капитализм невозможен. Только феодализм или даже доисторические формы, что у нас и наблюдается.

Архаичный человек в момент кризиса резко интенсифицирует свой архаичный образ жизни. Недаром в момент Майдана на Крещатике начали засаживать грядки и вообще формировать крестьянскую общину в центре столицы. Насилу разогнали.

Когда начался Евромайдан разные части Украины стали искать пути спасения в рамках своих традиционных мифов. Запад Украины вспомнил героев УПА, мучеников УГКЦ, переоделся в униформу и замаршировал в колонах. Это все защитная реакция на сложные вызовы времени. Что помогало 60 лет назад — должно помочь и сейчас!

Крым стал спасаться, уходя в понятную ему Россию, к корням, к истокам, в традицию, в русский мир. Жители Донбасса в страхе проголосовали за присоединение к России. Это тоже архаичная реакция на кризис в государстве, которая стоит дончанам стоить огромных страданий.

Читайте такжеКандидатура Вакарчука превращается в фарсВо время президентских выборов украинское архаичное общество снова проголосовало за тех же самых "проверенных" политиков. Никаких новаций! Страшно! Поэтому на Олимпе оказались "надежный" Порошенко, который был при всех властях, прожженный циник Яценюк, и все остальные политические ветераны.

Общество не умеет и боится искать новые пути. Оно предлагает решить проблемы тем, кто их и создал. Это и есть архаизм. Люди понимают, что эти политики ничего не смогут изменить, но в глубине души общество и не хочет изменений. Оно хочет сохранения статус кво, так как будущее ее пугает.

В обществе, которое несет в себе сильный потенциал архаики и одновременно пытается быть современным, формирование власти крайне затруднено. Крестьянское сознание украинцев позволяет им самоорганизоваться только на очень низовом общинном уровне. Однако в масштабах всего общества украинцы, никогда не имевшие своей государственности. объединиться не могут. Не позволяет архаичный тип сознания.

В результате само формирование государства превращается в хаотический, террористический процесс, сотрясаемый постоянными майданами.

Мне эта проблема в Украине пока представляется неразрешимой и любые попытки реформировать украинское общество в направлении либерализма, индивидуализма, личной ответственности, трудолюбия и новаторства, соблюдения законности. уплаты налогов и т.д. будут обречены на неудачу. Украинское общество на такие попытки ответит архаичным бунтом и, скорее всего, впадет в хаос и фрагментируется.

Когда украинское общество требует реформ, оно меньше всего понимает, что эти реформы должны касаться в первую очередь его самого, его архаичного сознания и его архаичного образа жизни. Но общество не только не готово меняться, она пока даже не в состоянии артикулировать свои проблемы и пути их решения. Поэтому предстоящие выборы ничего не изменят в судьбе украинцев, нынешние проблемы им не под силу, и они будут просто традиционно заниматься индивидуальным выживанием, либо пойдут на бунт и окончательно уничтожат свое государство.

Так кто кого тянет в архаику: Президент - украинцев или украинцы - Президента? Ответ: все тянут друг друга!