В Раде хотят сохранить современное рабство, обрекая людей на бедность

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

6 сентября 2018, 15:34

Агрохолдинги, коррупционеры-чиновники и популисты продолжают паразитировать на наследии коммунистов, не допуская снятия моратория на продажу земли.

рынок земли
Рынок земли привлечет в страну миллиарды инвестиций. / Александр Суков, Деловая столица

Конституционный суд получил второй шанс доказать, что он нужен стране. Группа депутатов (69 человек) в очередной раз подала иск о том, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли нарушает права людей. В принципе, то что человек не может пользоваться своей собственностью – это очевидно. Как и очевидно, что это нарушение Конституции. Но это с точки зрения логики.

Посмотрим, пользуется ли логикой Конституционный Суд. И сможет ли он показать, что у нас теперь новый Конституционный Суд, а не тот, прежний, который складывал сроки Кучмы и получал нужное число, увеличивал полномочия Януковича или решал, что камеры на дорогах – это нарушение прав. Тем более, что теперь есть решение Европейского суда по Правам Человека, который однозначно решил, что мораторий – это нарушение прав того самого просто человека. И вынести другое решение для украинского Конституционного Суда теперь будет просто стыдно.

Почему так важно отменить мораторий и запустить полноценный прозрачный рынок земли? Не только потому, что это привлечет в страну миллиарды инвестиций. Не только потому, что это уберет коррупцию на те же миллиарды долларов. Не только потому, что это обеспечит дополнительный рост ВВП, а значит и доходов населения, в том числе и пенсионеров. Не только потому, что в результате селяне получат больше денег, как в случае если они сдают землю в аренду, так и в том случае, если решат ее продать. И не только потому, что фермеры наконец получат доступ к банковским кредитам, ведь смогу отдавать землю в залог. Ключевое – это признание факта, что Украина свободная страна. Признание факта, что Украина победила пережитки коммунистического правления и у нас наконец-то уважают право собственности. А это то, что отличает любую успешную страну от страны-неудачницы. Это тяжкое наследие большевиков, которые разрушили систему общественного устройства, введя вместо традиционного уклада своего морального урода и мутанта. Это декомунизация в головах.

Читайте такжеПорошенко одобрил закон о коллективной собственности на землюНастоящая декомунизация – это не переименовать улицы. Хотя конечно улицу советского чекиста никогда не помешает переименовать в улицу американского героя-сенатора. Но самая настоящая декомунизация – это убрать коммунизм из нашей экономики, убрать его метастазы из украинского общества, выгнать совок из головы. В Украине всегда был рынок земли. До прихода коммунистов. Украинские крестьяне могли продавать и покупать землю. Это было также естественно, как сейчас положить депозит в банк. До 1918 года в Украине был рынок земли. И были успешные крестьяне, те, кого потом назвали кулаками, а мы бы теперь называли фермерами. А теперь рынка нет. В Украине нет рынка земли, наряду с Зимбабве, Венесуэлой, Северной Кореей и Таджикистаном. Позорная компания.

Коммунисты хотели контролировать человека. И коммунисты больше всего боялись свободных людей. Поэтому они забрали землю у крестьян, ибо этим они лишали их свободы. Фактически, с приходом коммунистов в Украину вернулся крепостной строй, потому как у людей забрали как землю, так и право уезжать куда-то, попросту лишив их паспортов. И рабство сохраняется в Украине до сих пор. До сих пор крестьяне не являются полноценными собственниками своей земли, не могут ей распоряжаться. А значит лишены свободы, ибо именно частная собственность дает человеку свободу, ибо обеспечивает Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украине нужны ограничения на покупку землифинансовую независимость. Более того, современные большевики, популисты, даже открыто признаются, что не хотят дать жителю села свободу. Они так и говорят, что ж это будет. Если у людей будет право собственности на землю, они смогут ее продать и уехать из села. Для них зло человеческая свобода. Право решать самим, что им делать. Они отказывают крестьянам в праве самим распоряжаться своей собственностью, придумывая тысячу и одну отговорку, многие из которых сводятся к мысли "все равно все пропьют". Как будто крестьяне — это малые дети. И им нельзя давать права принимать самостоятельные решения. Но суть всегда одна. Это сохранения рабства. Современного рабства, когда они привязывают людей к их месту жительства и обрекают на бедность.

Да, большевиков больше нет. И коммунистов почти тоже нет. Но дело их живет. И пусть сейчас выгоду от запрета рынка земли получают другие - агрохолдинги, коррупционеры-чиновники и популисты. Но все они паразитируют на наследии коммунистов. И хотят сохранить его, этот рудимент совка, как можно дольше. И каждый год в парламенте находятся сотни депутатов, которые готовы продлевать мораторий. Продлевать наследие коммунистов. Посмотрим, сколько их будет в этот раз. И сколько вышиванок порвут на груди те, кто раз за разом оставляет Украину в советском прошлом. Очередной тест для вашего депутата.

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Украина ЕСПЧ декоммунизация Конституционный Суд мораторий на продажу земли
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