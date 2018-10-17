Путин утвердил стратегию на выборы в Украине

Путин уже решил, как будет действовать на выборах в Украине / коллаж zn.ua

По информации группы ИС, в конце сентября президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию и стратегию (общие направления) действий Кремля на период президентских и парламентских выборов в Украине.

По нашим данным, согласно утвержденной Путиным стратегии, исполнителям в лице госструктур и "неправительственных организаций" РФ в части, которая их касается, поручено сконцентрировать основные усилия не только на выборах Президента Украины в 2019 году, а и параллельно на подготовке к последующим за ними парламентскими.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуПри этом, поставлена задача обеспечить широкомасштабную организационную, финансовую и информационную поддержку как открытых, так и завуалированных пророссийских сил. Также в стратегии определено, что вопрос объединения этих сил в единую партийную или блоковую структуру является второстепенным и не принципиальным.

При этом, Владиславу Суркову и его команде политтехнологов удалось переубедить Путина в том, что централизованное руководство штабов пророссийских кандитатов под эгидой единой команды политтехнологов (по нашим данным, речь идет о команде Виктора Медведчука) несёт в себе ряд организационных рисков, связанных с давними личными конфликтами в среде украинских олигархов и межгрупповыми противостояниями среди украинских политиков пророссийского лагеря.

Кроме того, согласно концепции Кремля, российская финансовая и медийная поддержка "своих" политиков в Украине будет осуществляться, исходя из готовности этих политических деятелей в перспективе публично признать российскую аннексию Крыма и реализовывать проект федерализации Украины.

Читайте такжеПутину поставили окончательный диагнозВ тоже время, согласно концепции, Сурковым снят вопрос относительно обязательной поддержки позиции УПЦ МП по вопросу автокефалии УПЦ. Поэтому в Москве уже не настаивают на том, чтобы украинские политики, на которых делается ставка, обязательно декларировали свое неприятие относительно предоставления автокефалии УПЦ. Это обосновывается тем, что на период парламентских выборов в Украине Кремлём планируется приобщить к числу московских агентов влияния ряд политиков из Киева и центральной части Украины, где электорат в большей мере поддерживает идею создания УПЦ.