Власть решила, что с населением Украины можно делать что угодно

Вече на Майдане 2014 года / Reuters

После великолепного, мужественного и честного Майдана-2014, мощного всплеска надежд на будущее и массового энтузиазма Украина к 2018 году, неожиданно для себя, оказались на краю глубокой пропасти.

За эти несколько несчастных лет страна вдруг оказалась между трагедией и катастрофой. Редкий случай в истории Европы. Парадоксальное состояние целой страны, которое длится уже несколько лет.

Читайте такжеЧто будет с Украиной после президентских выборовМы – "Замороженная Украина". Мы не можем двигаться вперед, ибо этому яростно и успешно сопротивляется олигархическая власть, вытягивая с Украины последние соки, но стоять на месте, погружаясь в трясину, тоже крайне опасно. И мы не знаем - это исторический тупик или маятник Фуко.

Поэтому, сейчас у Украины три проблемы.

1. Власть уверена, что население Украины слабо, беспомощно и с ним можно делать что угодно. От погружения в нищету до постоянной чудовищной лжи, манипулирования и лишения будущего целые поколения. В замороженном состоянии с Украиной можно делать что угодно.

2. Это действительно, так. Мы слабы, беспомощны и растеряны. Вечно длящееся прошлое, которое приходит к нам в разных обличиях, заменило нам живую, динамичную современность и сильное будущее. Это не застой, а трагедия целой страны, которая не чувствует себя живой.

3. Изменения в стране произойдут неожиданно и для господствующей власти и населения Украины. Но все это несет не только новый шансы для Украины, но и новые опасные проблемы, с которыми она раньше не сталкивалась

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