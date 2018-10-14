Без реформ Украина продолжит соревноваться с Молдовой в конкурсе неудачников

Украине надо не искать свой особенный украинский путь, а провести реформы, которые проделали все страны западнее Ужгорода

Тут новая зрада привалила. И опять проклятый МВФ. В этот раз он взял и посчитал, что Украина стала самое бедной страной Европы. И 134-й страной в мире. По показателю ВВП на душу населения. И встал народ на дыбы. Оказалось, говорят, что мы самые бедные в Европе. Зрада.

Правда, ведь такая новая новость. Внезапная. Неожиданная.

На самом деле ничего нового в этой новости нет. Украина десятки лет остается среди беднейших стран Европы. Украинский кредит рейтинг на уровне экваториальной Африки, куда без взвода автоматчиков ездить страшно. И отличие этого рейтинга от предыдущего, лишь в том, что в этом году нас обогнала Молдова. Но это такой же повод для зрады, как тот факт, что мы обогнали Папуа Новую Гвинею повод для Перемоги. Молдова действительно последние пару лет демонстрирует впечатляющие результаты и обошла Украину не потому, что мы падали, а потому что Молдова росла еще быстрее. Больше ничего нового этот индекс не показал.

И да, мы были бедными и остаемся бедными. И чтобы перестать быть таковыми мы должны провести реформы. Правда ведь, ничего нового. 20 лет крепкие хозяйственники рулили, а теперь, когда мы давно окопались в конце списка, они на каждую реформу продолжают говорить "не на часі".

Что нужно для экономического роста. Инвестиции. Какие шаги могут привлечь инвестиции?

рынок земли. Но крепкие хозяйственники говорят "не на часі". Народ бедный.

приватизация. Но крепкие хозяйственники говорят, что "не на часі". Потому что все бедные.

А ничего, что пока не сделаешь этих шагов, то так и останешься бедным?

Что мешает инвестициям и пугает инвесторов?

отсутствие верховенства права

коррупция

украинские силовики

Да, воруют, если говорить народным языком. Или, скорее, мешают создавать. Но просто по мановению волшебной палочки воровать не перестанут. Нужны институциональные изменения. Те самые антикоррупционные шаги, которые тоже есть в программе МВФ. Но крепкие хозяйственники говорят, что МВФ требует от нас невозможного. И надо Читайте такжеКиеву придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФдоговорится о лучших условиях. Это напоминает человека, который знает о том, что ему нельзя пить алкоголь, но он договаривается сам с собой, что можно. Договорится с МВФ о лучших условиях переводится как простить немного коррупционных схем и оставить некоторые отрасли в плену у совкового прошлого. Прекрасная перспектива. Давайте отправим лучших переговорщиков.

Украинская экономика растет 10 кварталов подряд. Это факт. Мы избежали коллапса, добились макроэкономической стабилизации, заложили фундамент для возможного роста. Но факт и в том, что темпы роста украинской экономики отстают от темпов роста мировой экономики. А значит мы продолжаем отставать. И значит нам надо сделать что то, что позволит случится взрывному росту. А такого еще не было ни разу в истории Украины. Был рост в кредит, был рост на фоне благоприятной динамики сырьевых товаров, но не было ни разу взрывного инвестиционного роста. И глупо ничего не меняя, или повторяя то же самое, что делали "опытные управленцы" или "крепкие хозяйственники" расчитывать на другой результат. Они могут взять в кредит (но уже не дают), могут распределить внезапно свалившееся счастье от резкого роста стоимости стали (но вряд ли такой нам светит), но привлечь инвесторов они не в состоянии.

Читайте такжеЭксперт назвал условие, при котором в Украине курс доллара взлетитБыть самыми бедными в Европе -это плохо. Но просто сокрушаться по этому поводу глупо. Ведь все просто. Есть набор реформ, есть шаги, которые проделали все страны западнее Ужгорода. И надо их сделать. Не искать свой особенный украинский путь, который позволит нам обмануть законы экономики и физики и сократить дорогу, а просто сделать то, что уже сработало в Польше, Словакии, Чехии. Да даже в Румынии сработало. И если вы не хотите, чтобы Украина оставалась на последнем месте в Европе - то требуйте этих шагов, а не подымать зарплаты и пенсии. Потому что пока мы не сделаем домашнюю работу, то останемся бедными и денег на повышенные пенсии и зарплаты не найдется. Мы можем сколько угодно перераспределять наши малые ресурсы, то подымая зарплаты или пенсии, то дотируя потребление дешевым газом или бензином, но больше от этого наших ресурсов не станет. И мы продолжим соревноваться с Молдовой в конкурсе неудачников. Если, конечно, Молдова не убежит вперед, сделав реформы и оставив нас в гордом одиночестве.