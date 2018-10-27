Прощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого"

В ближайшие 10 лет доллар потеряет статус резервной валюты / 1zoom.ru

На Америку больно смотреть. Пытаясь удержать ускользающее былое величие, она потеряла голову и стала на путь тотальных санкций против всего мира. Каждый год США указывают на новую страну или группу стран, на которые они накладывают санкции. Каждый год санкционный список пополняется тысячами новых физических и сотнями новых юридических лиц. И этому безумию не видно конца и края. Америка как бы мстит миру за потерю своего лидерства.

Но что поделать? Время безоговорочного лидерства США безвозвратно ушло и никакими санкциями это лидерство уже не вернуть. Напротив, тотальными санкциями можно только стимулировать процесс объединения крупных стран против Америки. И похоже, что США уже перегнули палку и процесс отказа от доллара, как главного санкционного оружия США, уже стартовал.

Читайте такжеОбречена на падение: почему 100 гривен за евро - это еще не пределСША уже всех, что называется, достали. Все крупные экономические и военно-политические игроки в один голос стали заявлять о необходимости создания альтернативных доллару платежных систем, которые бы не имели ничего общего с американскими банками.

Об этом заявил ЕС, после того, как США ввели так называемые "вторичные санкции" против тех европейских компаний, которые будут сотрудничать с Ираном. Об этом заявил Китай, который уже приступил к созданию своей платежной системы. Об этом заявила Индия, которой не понравилось, что США угрожают ей санкциями за заключение военных контрактов с Россией. Об этом говорит Турция, которая попала под американские санкции. Ну, а Россия уже приступила к реализации программы дедолларизации.

Англия, Франция, Германия, Россия, Китай уже заявили, что создадут платежную систему, которая позволит их национальным компаниям обходить вторичные санкции США при торговле с Ираном. Китай все больше переводит оплату своего импорта в юани. Турция, Иран, Бразилия, Индия, Россия , Китай и даже Япония начинают практиковать оплату своих внешнетоговых контрактов в своих местных валютах. ЕС заявил, что будет повышать долю евро в своем внешнеторговом обороте.

Эра доллара, как резервной валюты, близится к своему закату. Мир идет к многовалютной региональной системе, в которой доллар будет доминировать на двух американских континентах, евро - в Европе и Северной Африке, юань - в Юго-Восточной Азии, рубль - на постсоветском пространстве.

Это уже неизбежно, потому что, по данным МВФ, к 2023 г. американская экономика в долларовом выражении будет занимать только одну пятую мировой экономики. Это уже слишком мало, чтобы претендовать мировое лидерство и на мировую резервную валюту.

И дело даже не в одной пятой мировой экономики. Дело в том, что, кроме финансовой сферы, у США уже нет ни одной отрасли экономики, которая бы имела достаточный размер и потенциал для роста. Но именно финансовую сферу - банки - США превратили в свое геополитическое оружие, накладывая санкции на те компании, компании, которые используют доллар в своих расчетах. А это уже никому не нравится. И это терпеть уже не будут и финансировать американский долг бесконечно тоже не будут, отказываясь от американских бумаг в пользу других валют и золота.

Читайте такжеНа сколько обвалится гривна после нового повышения цен на газАмерика нарушила главный принцип, применяемый в шахматах и в геополитике: "Угроза сильнее ее исполнения". Угрозу никогда нельзя приводить в исполнение. Как только угроза стала реальностью, она уже перестала быть угрозой. США уже не могли более удерживать мир в повиновении и решились применить свое последнее оружие - доллар. Не помогло, мир не прогнулся. Уже не прогнулся.

А это означает , что гегемония США на этом закончилась. Больше никаких инструментов давления на мир у Америки уже нет. Процесс, как говорил Горбачев, пошел и, по различным оценкам, в течении 8-12 лет доллар потеряет статус резервной валюты и США станут лишь одной из сильных региональных держав. Наряду с Германией, Китаем, Индией, Россией, Японией и другими.

Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава - ред.)