Почему в Кремле истерика из-за нового решения Европы по Украине

Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю/ p-p.com.ua

Вынесение резолюции Европарламентом о ситуации в оккупированных водах имеет такое же историческое значение, как принятие Резолюции ГА ООН "О территориальной целостности Украины" в 2014 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова успела окрестить это решение не более чем "пропагандистской картой Запада".

О чем свидетельствует истерика Кремля?

Во-первых. Принятая без дополнительного голосования резолюция - это подготовка к ужесточению санкционных действий ЕС и ответ на попытки Москвы отодвинуть принятие "санкционного пакета" в декабре нынешнего года.

Читайте такжеКак Киеву усмирить Путина в Азовском мореВо-вторых. Фронт борьбы с Россией существенно расширяется, и теперь будет охватывать морскую сферу. Именно поэтому так нервирует Кремль. Потому так Россия настаивает на своей исключительной роли в Черноморском регионе, в обеспечении безопасности мореходства и судноплавания, естественно, с использованием военного компонента.

В-третьих. ЕС заявляет, что Азовское и Черное моря – европейские. Т.е. Европа не допустит рэкета на этом театре.

В-четвертых. Тема аннексии Крыма формализована в документе, что только усилит позиции Украины в Морском Трибунале, где наша страна борется за признание оккупированных морских вод территориальной юрисдикцией Украины и требует от РФ возмещение ущерба.

Это подспорье к тому, что ЕС без доказательств и фактажа никогда не принимал решений. Они всегда взвешены, а иногда даже затянуты по времени, так как Европа любит перестраховываться и перепроверять.

Читайте такжеУкраине нечем ответить Путину в Азовском мореВ этой связи судороги российского МИДа и заявления об отсутствии фактологической базы преступных действий Кремля не более чем вздор и попытка оправдаться.

В-пятых. Маски с агрессора сорваны, их истинная цель по захвату Приазовья и превращения Керч-Еникальского канала в подобие Босфорского с российскими правилами и контролем изобличена и задокументирована.

Ну и наконец. Является ли это решение достаточным или нет, но именно оно станет фундаментальным в окончательной изоляции России и принуждении ее к миру невоенным способом. Будем надеяться.