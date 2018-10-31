Главная загадка Тимошенко

Вячеслав Чечило

Журналист

31 октября 2018, 13:16

Если Юлия Владимировна хочет выиграть выборы, ей надо снять с себя маску.

Юлия Тимошенко забыла обновить маникюр
Юлия Тимошенко / Фото: Reuters

Юлия Тимошенко, возможно, лучший из всех возможных вариантов будущего президента. Нет, это не шутка. 

Она неглупа. Пусть у нее нет системного образования, но зато есть большой опыт работы в украинских условиях, и она обучаема. 

Она договороспособна – а это очень редкое в Украине качество. 

Читайте такжеОдна маска на двоих: что общего между Тимошенко и ПорошенкоОна умеет слушать и она адекватна – насколько украинский политик вообще может быть адекватен.

Она держит слово, когда это возможно, что здесь вообще невиданная редкость. Она цинична и практична, может эффективно приспосабливаться к меняющейся среде и менять как перчатки идеологическую оболочку. 

Она понимает, что страна в тупике и она знает здесь цену всем и всему. Она истосковалась по власти, она решительна и может быть эффективна.

Она способна начать что-то реально менять, даже если не очень понимает, что она делает. Если она пообещает, что начнет вешать за коррупцию – ей поверят, даже несмотря на то, что ей уже давно здесь не верят. 

Читайте такжеХитрый план Юли: как Тимошенко собирается выиграть выборыНаконец, у Тимошенко нормальные отношения с Владимиром Путиным, что дает шансы если не на мир, то, по крайней мере, на прекращение безумной гонки взаимной ненависти.

Почему же она упорно пытается подать себя избирателю как отмороженную бандеровку из Коломыи? Зачем ей этот весь выдуманный непонятно кем блокчейн? Загадка. В общем, или я чего-то не понимаю, или Юлия Владимировна летит на всех парах к очередному поражению на выборах.

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Юлия Тимошенко Вячеслав Чечило выборы 2019
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