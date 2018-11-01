Россия или Запад: кто на самом деле нужен Украине

После выборов Украину ждет отказ от жесткой привязки к Вашингтону

Залог стабильности и устойчивости Украины заключается в относительной равноудаленности от великих держав. По крайней мере, когда идет глубокая трансформация системы международных отношений, прежние правила и установки перестают действовать, а новые еще не сформулированы.

Даже если бы Украина была абсолютно гомогенной и консолидированной внутри, все равно в силу своего географического положения она бы испытывала огромное притяжение двух ключевых сил – США и России. Попытка двигаться в сторону одной из сил неизбежно порождала и будет порождать резкое сопротивление другой стороны. Это само по себе делает однозначный геополитический выбор крайне опасным для государства.

Но ситуацию усугубляет то, что в Украине не одно, а два общества со своими ценностными установками. Разницу между ними мы видим практически по всем, даже второстепенным, вопросам: даже по отношению к салату "Оливье", фильму "Ирония судьбы" и празднованию 8 марта.

Одну часть, естественно, очень грубо и упрощенно можно назвать прозападной. Хотя, например, инфицированность в этой части вирусом национализма резко контрастирует с тем, что считается нормальным в Евросоюзе. На Западе хотели бы видеть лояльную к ним часть украинского общества гораздо более либеральной, чем она есть на самом деле.

Читайте такжеКак Запад толкает Путина на агрессиюПророссийская часть, на самом деле, очень условно соответствует этому определению, потому что среди этих людей большинство осуждает аннексию Крыма, российское вмешательство на Донбассе, многое им не нравится в российском правящем режиме. Их пророссийскость основана на принадлежности к русскому языку и русской культуре, а самое главное – на давлении со стороны украинской части Украины, принуждающую русскоязычную часть общества отказываться от собственного образа жизни: от 8 марта, 9 мая, любви к российским поп-исполнителям и т.д. Это делает однозначный выбор в пользу одного из геополитических центров еще и фактором, разрывающим украинского общества.

То, что воспринимается как единственно верный курс одними, оценивается другими как большая угроза. Кстати, наши западные партнеры это прекрасно понимают. Потому о членстве Украины в НАТО не идет серьезного разговора.

В этой связи я считаю, что после выборов Украину ждет постепенный отказ от жесткой антироссийской позиции и жесткой привязки к Вашингтону. Хотя на уровне риторики и далее будет декларироваться необходимость борьбы за Крым и ориентация на западные ценности.