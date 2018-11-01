Продвижение ВСУ на Донбассе: чем ответит Россия

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

1 ноября 2018, 10:39

Сокращение "серой зоны" не является нарушением "Минска".

Бойцы ВСУ
Бойцы ВСУ / УНИАН

Волонтер Юрий Мысягин сообщил о том, что "серая зона" на Донбассе постепенно сокращается, что Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вперед: где на 200-300 метров, где – на 1,5 километра. А решения об этом, как уточняет волонтер, принимаются на уровне командиров батальонов и бригад.

Украина таким образом постепенно отвоевывает собственные территории. Совершенно понятно, что официально об этом в Украине не говорят, поскольку Россия сразу же начнет квалифицировать такие действия как нарушение "режима тишины" или Минских соглашений.

Однако следует отметить, что такое продвижение украинской армии вперед не является нарушением договоренностей, поскольку ВСУ продвигаются, во-первых, на тех участках территории, над которыми, согласно Минским соглашениям, Украина должна была получить контроль, однако ее так и не оставили боевики; во-вторых, на некоторых участках "серой зоны"; в третьих, на участках, где сохраняются особо опасные выступления противника и перестрелки, например, в местах, где боевики находятся очень близко, и есть возможность в результате успешного отражения атаки продвинуться вперед. Именно на таких участках территории реализовывается тактика на продвижение вперед и постепенное возвращение украинских территорий.

За последнее время, особенно – за последний год, большая территория, которая ранее была под контролем боевиков "Л/ДНР", вновь перешла под контроль Украины. Но это не было достигнуто в результате нарушения линии разграничения, определенной ранее.

Читайте такжеКонстантин Боровой: В Минских соглашениях заложены "бомбы" для независимости УкраиныЕсли будет явное продвижение ВСУ за линию разграничения (не вглубь "серой зоны", а вглубь территории, контролируемой боевиками), это будет расцениваться как наступление, начнутся прямые столкновения, и тогда украинскую сторону сразу же начнут обвинять в нарушении Минских соглашений. А этот факт Россия уверенно бы стала использовать для активизации военных действий, организации диверсий, а также в информационной войне и пропаганде.

Потому такой формат постепенного продвижения вперед и отвоевывания небольших участков украинской земли может сохраняться, но украинские Вооруженные силы должны действовать в границах тех зон, которые сегодня определяются как нейтральные или которые, согласно Минским соглашениям, наши, не были возвращены боевиками. Плюс – это возможно так, где действительно есть прямая опасность, ведется огонь со стороны боевиков, тогда это повод отразить атаку противника и, возможно, продвинуться вперед. В таком случае провокаторами выступают боевики, а украинская сторона защищается, и возможность продвинуться вперед появляется в процессе боевых действий.

При этом Украине важно акцентировать внимание на том, что ее ВС не ведут никакого наступления, никакой системной и масштабной операции по возвращению территорий Донбасса, что ВСУ не нарушают линию разграничения, установленную Минскими соглашениями.

Почему решения о постепенном продвижении принимаются на уровне командиров батальонов или бригад, а не выше? Это, в принципе, понятно, потому что это совершенно другая зона ответственности. Если бы подобное решение принималось официально на высоком уровне, то это была бы ответственность государства, ведомства или Генштаба. А так, это зона ответственности командиров. Хотя понятно, что на стратегическом уровне такие действия командиров поддержаны руководством государства и Генштабом, хотя реализовывается все через батальоны. Кроме того, именно батальоны и бригады предпринимают меры по обороне и обеспечению безопасности на местах дислокации, а потому имеют реальное представление о том, где есть возможность продвинуться вперед вглубь "серой зоны". Они же непосредственно вступают в боевой контакт, и в результате удачно проведенной операции могут отвоевывать территории.

Так что на тактическом уровне действия ведут батальоны и бригады, а на стратегическом – понятно, что без санкций руководства в армии никогда ничего не делается.

Будет ли как-то отвечать Россия на постепенное отвоевывание своих территорий Украиной? В принципе, Россия и так постоянно отвечает. Например, она трубит об этом по всем каналам, постоянно говорит об этом на уровне контактной группы, "нормандской четверки", а также в разных международных организациях.

Читайте такжеГеоргий Тука: Путина устроит один вариант – если на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии"Однако в мире таких заявлений не воспринимают. Цивилизованный мир понимает, что в данной ситуации Украина просто возвращает свои территории, причем в рамках соглашений. Потому со стороны мирового сообщества мы не наблюдаем никакой негативной реакции на такие действия украинской армии.

Однако Россия и дальше будет использовать этот факт, особенно на переговорном процессе. В этом плане россияне оказывали давление и на ОБСЕ, в частности, на Хуга, который занимал двойственную позицию – он говорил, что нарушения есть с обеих сторон, занимал позицию "ни вашим, ни нашим".

При этом масштабного силового ответа России на данный момент не будет. Могут быть лишь локальные ответные реакции по отдельным направлениям. Масштабная реакция возможна только при глобальной поддержке боевиков Российской Федерацией. А РФ сейчас на это не пойдет, потому что тогда НАТО тоже займет жесткую позицию в случае широкомасштабного наступления и начнет действовать в ответ.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для "Главреда"  

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