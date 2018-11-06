Почему нельзя верить Лукашенко

Беларусь - военно-политический союзник России, которому вряд ли стоит доверять контроль над украинской границей

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов "взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль над российско-украинской границей, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе".

Однако, в первую очередь, следует понимать, в чем состоит интерес самого Лукашенко в данной ситуации. А интерес его понятен: фактически благодаря конфликту на Донбассе и российской агрессии против Украины Лукашенко удалось вырваться из изоляции, и теперь его уже никто не называет "последним диктатором Европы". Белорусскому президенту необходимо каким-то образом поддерживать этот статус, иначе он может потерять власть, если в какой-то момент Путин решит, что эта декорация союзного государства более не нужна, и следует все унифицировать, дабы не было рисков автономии, которая сейчас еще есть у Лукашенко.

Читайте такжеПлан Батьки: почему идея Лукашенко по Донбассу опаснаТо есть интерес Лукашенко состоит в том, чтобы играть на ситуации, дабы показать свою важность Украине, России и Западу. И именно потому он выступает с подобными предложениями.

Может ли Лукашенко быть серьезным кандидатом на такую роль, как непредвзятый посредник? Я думаю, нет.

Во-первых, Лукашенко изначально предвзят в силу того, что он является военно-политическим союзником Российской Федерации. Так, в 2014 году он давал поручение белорусской делегации на Генеральной ассамблее ООН голосовать против территориальной целостности Украины. Беларусь была среди одиннадцати стран, которые проголосовали так, как нужно было России.

Также Беларусь, голосуя на Генеральной ассамблее и в Совбезе ООН, проявляет себя в споре между Россией и Украиной как государство, которое всегда стоит на стороне одной и той же страны, а не над ситуацией.

Во-вторых, может ли Беларусь, как страна, которая чрезвычайно интегрирована в Россию и в плане ментальности, и в плане структур, обеспечивающих безопасность, играть какую-то независимую роль – думаю, нет.

Потому озвучивание таких предложений и идей выгодно, прежде всего, самому Лукашенко. Он получает определенную капитализацию от того, что говорит и делает. А украинский президент делает вид, что в это верит, что Лукашенко – его друг, а Беларусь – дружественное государство.

Сама по себе Беларусь не является враждебной по отношению к Украине. Но она – военно-политический союзник России, который участвовал, например, в военных учениях "Запад-2017", страна, которая считает НАТО угрозой, а Украина стремится к получению членства в Альянсе. Все это показывает, что мы, с точки зрения ценностей и целей, несовместимы с современной Беларусью, с Беларусью Лукашенко.

Читайте такжеВолк в овечьей шкуре: как Путин пытается узакониться на ДонбассеСобственно, по этим причинам я бы не доверил представителям Беларуси охрану нашей государственной границы с Российской Федерацией, поскольку не было бы никаких гарантий того, что белорусы не работают на "старших братьев" в Москве.

Что касается слов Лукашенко о том, что Беларусь готова сопровождать проведение "выборов" в "ЛНР" и "ДНР", то для нас неприемлем такой вариант. Ведь Беларусь, прежде всего, известна тем, что с момента первого избрания господина Лукашенко в этой стране не было ни одних демократических и свободных выборов. А помощь такой страны нам вряд ли будет нужна.

Кроме того, нет условий для того, чтобы мы могли говорить о проведении выборов на оккупированной части Донбасса, о том, что нам нужна какая-то другая страна для проведения выборов. Ведь, во-первых, так и не был прекращен огонь, во-вторых, так и не было отведено вооружение, в-третьих, на Донбассе, оккупированном Россией, нет украинского права и свободы слова. Потому вообще слишком рано говорить о роли какой-то страны в проведении выборов, а, тем более, Беларуси – учитывая, что в этой стране регулярно задерживают множество журналистов, а свобода слова и свобода собраний постоянно ущемляется.

Так что не думаю, что Украине стоит даже размышлять о том, нужна ли нам Беларусь как монитор или организатор выборов. Вывод очевиден: абсолютно не нужна.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"