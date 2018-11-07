Беларусь боится стать Крымом

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 ноября 2018, 08:18

Лукашенко приходится маневрировать - одной рукой "доить" Россию, а другой махать американцам.

Лукашенко
Александр Лукашенко не хочут допустить военной базы РФ в Беларуси / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с группой американских аналитиков о том, что не видит необходимости в создании иностранных военных баз на территории своей страны.

Поскольку единственная страна, которая хочет создать свои базы на территории Белоруси это Россия, вывод напрашивается сам собой. Лукашенко делает все возможное, чтобы не допустить появления российской базы на своей территории.

Читайте такжеУговоры закончились. Путин припер Лукашенко к стенкеПонятно, что с американцами Лукашенко ведёт себя осторожнее, чем с соседями. Ещё на днях он советовал главе польского внешнеполитического ведомства Яцеком Чапутовичем не размещать "лишние базы" на территории Польши, иначе и белорусам с россиянами придётся "что-то размещать". Однако то, что говорит Лукашенко американцам, внушает больше доверия. И вовсе не из-за большого миролюбия белорусского правителя.

Лукашенко прекрасно понимает, что никакой Запад России и Беларуси не угрожает. Что военные базы НАТО создаются на территории стран Центральной Европы для защиты от возможной российской агрессии, а не для нападения на Россию. Поэтому никакого смысла в размещении российской военной базы на территории Беларуси нет. Кроме одного обстоятельства - создания условий для оккупации Республики Беларусь Российской Федерацией. Российская военная база в Беларуси - она не против Запада, она против самой этой страны.

За доказательствами далеко ходить не нужно. Российская военная база в украинском Севастополе была использована Москвой вовсе не для противостояния с Западом, а для ведения военных действий против Грузии и для оккупации Крыма. В обоих случаях России никто не угрожал, эта страна вела себя как агрессор.

Если на территории Беларуси появится российская база, ее военнослужащие будут использованы для организации переворота в самой этой стране, свержения власти, захвата парламента и присоединения территории Беларуси к России. Какой-нибудь российский пропагандист скажет, что это паранойя. Но то же самое российские пропагандисты говорили до оккупации Крыма. Я просто пересказал крымский сценарий.

Читайте такжеЯзык без костей, или К чему готовится ЛукашенкоРоссийский пропагандист, конечно же, скажет, что жители Крыма сами захотели и боялись "бандеровцев". Так и жители Беларуси сами захотят, испугаются тех же "бандеровцев"  или НАТО. Или страшных белорусских националистов, которые хотят заставить их говорить на белорусском языке - это же самая настоящая пытка! А Лукашенко в счастливый день присоединения к России умрет от радости. Как умер афганский диктатор Хафизулла Амин, который пригласил в свою страну "ограниченный контингент" советских войск.

Лукашенко все это хорошо понимает. Ему хочется править. И ему хочется жить. Но жить иначе как за счёт России ни он, ни его граждане просто не умеют. Вот диктатору и приходится маневрировать - одной рукой "доить" Россию, а другой махать американцам и обещать не пустить в свою страну потенциальных оккупантов.

Для Украины это неплохо - по крайней мере, в ближайшие годы на наших северных границах все ещё будет Беларусь, а не федеральный округ России. А за это время, возможно, Россия ослабнет и у белорусов появиться возможность от неё окончательно отгородиться. Это в интересах украинской безопасности и белорусского выживания.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

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Виталий Портников Александр Лукашенко Владимир Путин
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