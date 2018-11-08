Украине надо объявлять новый праздник

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

8 ноября 2018, 11:37

Евробляхеры – головная боль власти накануне выборов. Она хочет избавится от этой головной боли. И им плевать, как.

еврономера, евробляхи, авто
Евробляхеры - головная боль власти

Украине можно объявлять новый праздник. Общенациональный праздник – день жулика. Благо, парламент дает повод, ведь ему предлагают выполнить требования евробляхеров, комитет согласен, да и депутаты не против. И город опять стоит в пробке, потому что евробляхеры протестуют, требуя еще больше и еще больше. А может просто готовятся к концерту Олега Винника вечером, куда привезли своих волчиц из разных регионов Украины.

В итоге, тот самый таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, попутно ругая власть за то, что у его мамы маленькая пенсия, будет прощен. И теперь евробляхеры смогут легализировать свои автомобили по ставкам, существенно ниже тех, по которым ввозили свои автомобили честные люди. Типичный триумф мелкого жулика. Которому удалось найти компанию таких же, как он. И теперь он может смеяться над честными людьми, которые уплатили все положенные сборы и налоги. Государство снова выступило на его стороне, простимулировав не законное поведение, а схематоз.

Читайте такжеВслед за евробляхерами на протест должны выйти воры, контрабандисты и копатели янтаряНо жулики ведь не только мелкие. Глупо предполагать, что это только таксисты Васи гонять свои машины через границы. Нет, там были построены глобальные схемы и машины завозились в промышленных масштабах. Убивая при этом честный бизнес, который все делал по закону и платил налоги. Как и любая коррупция, эти схемы били по чистой конкуренции, в очередной раз убивая украинскую экономику.

В итоге, эти люди, заработавшие миллионы на этих схемах, готовы потратить немного из этих денег на организацию протестов. Ведь им теперь нужна безнаказанность. Она нужна большому жулику на таможне, который ведь не хочет, чтобы за ним пришли, и который открывал окошко для машин. Она нужна большому жулику из прокуратуры, который прикрывал большое окно на таможне, дабы никто не мешал машинам попадать в Украину. И она нужна организатору схемы, который поставлял машину в Украину. Такая приятная для украинских жуликов безнаказанность. И она наступила тогда, когда депутаты решили "договориться по-хорошему". И простить всем их схемы, долги и налоги.

Читайте такжеЖлобский протест: почему из-за евробляхеров проиграют всеГосударство поступает так не в первый раз. Не в первый раз стимулирует схемы вместо разумного поведения по закону. Государство выплатило все вкладчикам банка михайловский, хотя не должно было ни копейки. Налогоплательщики Украины выплатили. И сказали тем самым, что правильно, идите и вкладывайте деньги в шарашкины конторы под 25%, главное потом собраться всем вместе и потребовать денег. И будут снова вкладывать. Ведь прокатило. Ведь вернули. И снова значит придут требовать денег налогоплательщиков. Так и с евробляхерами. Прокатила одна схема. Значит можно создавать другую. В другом месте. На другом рынке. Главное вовлечь в нее как можно больше людей. И все прокатит.

Что было бы, если бы государство и его институты работали. Во-первых, никогда бы не было такого большого количества машин на еврономерах. Схему бы прикрыли как только первые машины появились на дорогах. Во-вторых, если бы вдруг государство спало, а потом проснулось, и машин было бы уже много, то государство должно было бы заставить людей оплатить полную сумму необходимых налогов.

Потом, после того, как все евробляхеры бы легализовались, можно было бы начинать разговор о снижении пошлин. И не факт, что этот разговор бы чем-то закончился. Потому что завозить в страну развалюхи, дымящие как маленький Чернобыль, не очень входит в интерес всех налогоплательщиков. Но перед этим разговором власть бы дала пару месяцев евробляхерам на растаможу, а потом просто бы начала конфисковать все машины, которые незаконно передвигаются по дорогам. И все. Так работают институты нормального государства. И к сожалению, институты государства не работают в Украине.

И да, легко понять конкретного депутата или кандидатов в президенты. У них впереди выборы. Евробляхеры – головная боль. Они хотят избавится от этой головной боли. И им плевать, как.

Для них не важно понятие справедливости. Или тот факт, что уплатив все законные сборы, можно было бы уменьшить дефицит бюджета. Это ведь деньги налогоплательщиков, а не власти, не депутатов. Поэтому легко простить чужие долги, когда должны не тебе. Главное избавится от головной боли в виде проблемы. Но это тоже больше похоже на логику жуликов, чем государственных деятелей. Ведь большие жулики всегда с пониманием относятся к мелким жуликам.

Поэтому депутаты так хорошо понимают евробляхеров. И боятся и понимают одновременно. И как евробляхеры поступали бы на месте друга президента точно также, так и друг президента понимает евробляхеров. Они одинаковые. Просто Вася на евро бляхе служил в армии с Ваней, у которого концы на таможне и знакомый в Перемишле, а другу президента повезло больше.

Поэтому день жулика – это общенациональный праздник. Как раз 7-го ноября можно праздновать. Символично.

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евробляхи Сергей Фурса
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