И силовики, и Порошенко уже знают имя заказчика убийства Гандзюк

Александр Кочетков

аналитик, политолог

9 ноября 2018, 08:28

Сейчас главный вопрос - осудят ли заказчика убийства активистки.

гандзюк
Катерина Гандзюк / Фото: Укринформ

Как ни парадоксально, но именно зверское убийство Катерины Гандзюк имеет все объективные шансы быть расследованным с вынесением обвинительного приговора, включая организатора и заказчика. Вот уже не знаю, откуда там 20 версий (согласно Петру Порошенко) или 12 (согласно Юрию Луценко), но здравый смысл и типология подобных преступлений подсказывает всего две: 1. в связи с производственной и общественной деятельностью; 2. так называемая "бытовуха" на почве ревности и подобного.

Читайте такжеПочему убийство Гандзюк не станет для Порошенко ВрадиевкойВторая версия отметается в течении пары дней, и остается одна: попытка запугивания, завершившаяся смертью Катерины.То, что исполнители задержаны довольно оперативно, вообще открывает для следствия все возможности. Судя по всему, заказчик ставил задачу избить активистку, к сожалению, это типичная для нас практика. Но дебилы-исполнители решили упростить свою задачу и использовали кислоту. Я к тому, что никакой особо продуманной организации преступления с тщательным заметанием следов, с использованием подставных людей или адресов для передачи задания и денег не было, то есть, организаторы и заказчики связаны с властью и действовали почти в открытую. 

Естественно, на исполнителей надавили (с совершившими подобное варварское преступление не церемонятся нигде), и они давно рассказали все, что знают, включая все выходы на организатора.То есть, дело, скорее всего, фактически расследовано, и Нацполиция, СБУ, ГПУ уже всё и всех знают.

Читайте такжеСовсем не странно, что погибла Катя ГандзюкИ теперь дело переходит исключительно в политическую плоскость: привлекать ли к ответственности заказчика с риском засветить всякие коррупционные и политические схемы, ведущие в конечном итоге в Киев, или ограничиться лишь уже арестованными исполнителями. И вопрос этот решает Петр Порошенко со своими политтехнологами, взвешивая, как сдача преступников, включая заказчиков, повлияет на электоральный рейтинг Петра Алексеевича, а также на управляемость его вертикали власти.

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убийство Петр Порошенко Александр Кочетков Екатерина Гандзюк
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