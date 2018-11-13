Предвыборное дежавю: Украина вернулась во времена "позднего Януковича"

Сегодняшняя ситуация сильно напоминает времена позднего Януковича / Канал 24

Знаете, в чем состоит впечатляющая комичность сегодняшней ситуации? И чем нынешнее "предвыборное" напоминает время "позднего Януковича", когда Папа уже залез в кокон, а все вокруг что-то пытались себе выторговать?

Так вот, мы опять получили парадоксальную развилку, когда правящей элите весьма выгодно дойти до выборов только в формате Юлия Тимошенко vs Петр Порошенко и слить в итоге на одного из них весь негатив. Хуже того, всей сегодняшней правящей команде безразлично, кто именно выиграет. Лучше, конечно, чтобы выиграла Юлия Владимировна. Потому что это буде типа "обновление и списание старых грехов" - все немножко уходят в тень и потом возвращаются, но же с новыми политическими паспортами. И в новой конфигурации почти все они найдут себя. Единственный, кто точно проигрывает - сам Петр Алексеевич.

Читайте такжеПорошенко нашел жертву на выборах-2019Он монопольно натягивает на себя все несбывшиеся надежды. Его профессионально делают главным виновником всего плохого. Ну и немножко страдают самые близкие - человек 15-20. Им просто надо будет хорошо изучить, как работают аэропорты на вылет.

А вот вся остальная вертикаль - все эти потешные депутаты, министры и особенно "гимнопоющие члены" могут не волноваться. Как только инсайдерски станет ясно, что второй срок не светит, они чуть спрячутся. А потом начнут искать возможности. И спокойно проведут переговоры. Что-то выплатят, откупят персональные дела. Где-то потеряют какие-то решальческие возможности. Наиболее ретивые дадут ворох интервью об неэффективности Петра Алеексеевича. И вполне смогут трудоустроиться обратно.

И вот, исходя из этой парадоксальности, у Порошенко возникают кое-какие сложности... Скажем, он верит, что у него есть команда, которая закроет всю вертикаль и будет держать ситуацию. Но команды нет. Местные давно в терках с чужими. А по мере нарастания его персональной токсичности, в команде банально не окажется тех, кто готов рвать на себе рубашки за его победу. Зачем? Если это не точно.

С другой стороны, вся инфраструктура Народного Фронта (а это ключевые министерства) точно не сыграет в его второй срок. Ну и, наконец, низкую лояльность можно бы компенсировать профессионализмом. Но и его нет. А есть "друзья друзей", которые... смотрят по сторонам.

Читайте такжеПорошенко делает выборы-2019 скучнымиИ и ещё кое-что забавное. Как известно, любая партия власти рано или поздно становится у нас универсальной платформой для вечных "бюджетных и карьерных" "решал", которым безразлично кто Папа - Кучма, Янукович или Порошенко. Главное - теневые договорённости. И они очень боятся любой идеологичности, особенно ультрапатриотической направленности.

Петр Алексеевич же предлагает сейчас только одну гавань для всех - ту самую ультрапатриотичность. То есть, уже изначально есть конфликт. Между теми, кто должен обеспечить ему логистику и финансирование и электоратом, на который рассчитаны его лозунги, но который люто ненавидит его логистов. И как это совместить? А никак... Поэтому и пойдут договариваться с более понятными. Вот так и формируются колоны потенциальных перебежчиков...