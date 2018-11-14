Как Нафтогаз ярко "отымел" украинцев

Михаил Подоляк

политтехнолог

14 ноября 2018, 06:57

Те, кто не может создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей, не имеют права пафосно вещать о некой великой миссии.

холодные батареи
Нафтогаз решил "отыметь" массового потребителя

Очередная потрясающая история почти не вызвавшая резонанса. Потому что сейчас все так - везде аварии и управленческие провалы под бравурные речи неудачников. В этой истории есть все то, что идеально характеризует нынешнюю систему, в которой важен только пафос и совсем нет ответственности.

Она - про тотальное отсутствие профессионализма, про глубокую аморальность нынешних топов и про их реальные цели, когда нужно тушкой или чучелом выдрать много легальных денег и присвоить их. Иначе потом, когда спешно покинешь должность или страну, трудно будет не попасть под действие британского или испанского Акта о противодействии отмыванию доходов.

Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленейИтак. Кабмин имеет базового оператора Нафтогаз, который ничего не производит, кроме бюрократических услуг и услуг по отыманию государством у государства государственных денег. У Нафтогаза в свою очередь есть стопроцентная "дочка", которая занимается добычей газа из госнедр - Укргаздобыча, и на которой всегда сидят самые упоротые сырьевые олигархи.

Так вот. Госконтора вчиняет иск на 57 млрд грн собственному правительству (по сути украинцам) с потрясающей формулировкой - "в связи с возложением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, истец был лишен возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам..."

Ещё раз. Некая группа нанятых уродцев, прожорливо сидящая на чужом ресурсе, решила получить с лохов, чей ресурс юзает, ещё и компенсацию за недополученную личную прибыль. Потому что продавали нам наше же на внутреннем рынке по нерыночным ценам!!!

В стране, где конкурентного рынка газа нет, но есть классическая паразитическая монополия и цена определяется волюнтаристски по сговору группы тех самых сырьевых клещей... Лихо... 

Ладно, оставим пока в стороне этот традиционный цинизм, когда малоэффективный, но наглый менеджмент озабочен только тем, чтобы ярко "отыметь" массового потребителя, получить прямой легальный доход, быстро "слить" деньги на маменькины счета и показать их в декларациях для последующей легальной скупки забугорных ништяков.

Читайте также"Нафтогаз" получил право отключать людям тепло зимой - и воспользуется имВ это время Нафтогаз решил провести воспитальную работу и жестоко отодрать жителей маленьких городов за неплатежи. Шепетовка, Смела и Кривой Рог уже сидят без тепла, вынуждены закрыть всю социальную инфраструктуру - школы, садики, больницы и жечь на майданах шины. Им тупо холодно. Параллельно с этим местное начальство - все эти децентрализованые мэры, вкусно жрущие землю и коммуналку, спрятались в кусты.

Потому что управление - это Система, когда ты понимаешь, как и что делать. Когда ты мало говоришь, но способен принимать решения. А решений нет, потому что некому. Т.е. кто-то сейчас с невыносимой болью смотрит на своих замерзающий детей и ни черта не может сделать, потому что с экрана телевизора очередной трепливый государственный персонаж рассказывает о Томосе...

Это и есть мы. Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей, но которые пафосно вещают о некой великой миссии.

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Нафтогаз отопление Михаил Подоляк
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