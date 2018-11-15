Чуда не будет: почему любой следующий президент будет еще хуже

Новый президент будет хуже предыдущего / Открытые источники

Президентская кампания разделила избирателей на тех, кто ждет после выборов улучшения, и тех, кто хочет, чтобы не было ухудшения. Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства.

Но особенность в том, что любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если новым будет действующий.

Во-первых, ждать экономических чудес от следующего президента не стоит. По одной простой причине. Украина не является сувереном в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность стала итогом западной финансовой поддержки. Более-менее стабильный курс гривны и осторожный экономический рост – всего лишь следствие того, что официальный Киев выполняет свое домашнее задание. Которое ему задают международные доноры.

Читайте такжеПорошенко делает выборы-2019 скучнымиЕсли он перестанет выполнять эти рекомендации – финансовый кран закроют. Если он начнет снижать тарифы, печатать деньги и прочими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Потому что международные доноры за это платить не станут. А то, что произойдет дальше, всем хорошо известно.

Инфляция. Падение курса валюты. Попытки госрегулирования цен. Черный рынок – в том числе и валютный. Товарный дефицит. Математика беспристрастна – она всего лишь наказывает за незнание своих законов.

А потому никаких прорывов в этом направлении не будет и быть не может. Не стоит питать иллюзии. Любые реформы и любая либерализация могут дать лишь отсроченный эффект, но никак не сиюминутный. На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали. Если только следующий президент – кем бы он ни был – не решит, что ему удастся обмануть экономические правила. Тогда нас всех ждет темное будущее.

Впрочем, следующий президент обречен быть слабым не только по этой причине.

Он будет слабым еще и потому, что избирается в два тура. А второй тур – это голосование не столько "за", сколько "против". Следующий президент Украины займет свое кресло не в силу своих достоинств, а в силу недостатков своих конкурентов. Его изначальное позиционирование – это статус "меньшего зла". И уровень стартовой публичной легитимности у него априори будет меньше по сравнению с тем, кому повезло выиграть в первом туре.

Читайте такжеУкраину на выборах ждет "русская рулетка"Страна будет с недоверчивым прищуром всматриваться в триумфатора гонки. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия – выше. Количество критики – больше. Все это приведет к тому, что пространство для решительных маневров у следующего президента будет явно уже. А кредит доверия со стороны избирателей – меньше.

В-третьих, новый президент не сможет принести мир. По той простой причине, что ключи от мира находятся у Кремля, а не у Банковой. Победитель второго тура не сможет вернуть украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Любые попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет. А судьба санкционного давления на Россию окажется под вопросом – об этом Вашингтон неоднократно предупреждал Киев прямым текстом. А потому кто бы ни оказался в президентском кресле, единственный способ снять войну с повестки дня – это капитуляция. Поэтому грезить о мире нет никакого резона.

В-четвертых, в 2019 году Украине предстоит отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Стране придется пройти по самой кромке экономической стабильности. Любому обитателю Банковой придется начинать свою каденцию с режима экономии. А фрустрация от завышенных обывательских ожиданий обязательно даст эффект на осенних парламентских выборах.

Потому что следующий парламент окажется куда более дробным и дезорганизованным. В нем будет куда больше популистов и адвокатов Кремля, причем Москва попытается усадить в кресло спикера своего ставленника. Реальность будет требовать непопулярных реформ. Общество будет требовать мгновенного счастья. Спонсоры будут требовать лоббизма. И вполне может быть, что на фоне нового парламента мы будем вспоминать нынешний с ностальгией.

И этот сценарий не зависит от фамилии вашего фаворита. Любой, кто займет президентский пост в 2019 году, окажется в ситуации цейтнота. Обывательские ожидания станут молотом. Экономика и реальный баланс сил – наковальней. Любые реформы – если им и суждено будет случиться – дадут эффект лишь со временем. И если вы ждете чуда, то придется разочаровать.

Чуда не будет.

Павел Казарин, журналист, для Крым.реалии