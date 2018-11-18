Главный вывод из скандала вокруг конкурса снайперов на Майдане

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

18 ноября 2018, 10:58

Можно подкрасить фасад, но если внутренности гнилые, то уже ничего не поделаешь.

Снайпер, силовик, Украина
На Майдане пройдет конкурс снайперов / rnbo.gov.ua

Пару слов относительно этого проклятого конкурса снайперов ко дню Революции достоинства от КГГА. Сейчас, конечно, антикризисные коммуникации заработают, и мы узнаем, что все это "неправильно поняли". Что не надо разгонять. Все нормально, ведь речь о патриотизме. Но речь не об этом.

Это не "русские хакеры" или "вражеское подполье". Просто, несмотря на все "достоинство", в нашем государственном аппарате ничего не изменилось. И люди, которым ничего не интересно, планируют то, что никому не нужно. Сидит себе такой клерк, и думает, как выполнить задание - "составить план мероприятий".

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Но вернемся к плану. Клерк понимает, что все эти меры нафиг никому не нужны. Но если он туда что-то впишет, то могут потребовать, чтобы он это реально сделал. И клерк начинает использовать универсальный отечественный метод планирования - запланировать то, что и так будет сделано кем-то другим. Он поднимает бумаги, сбрасывает все мероприятия в одну кучу. Все. План готов. И довольный уходит на перекур. Ну а то, что в результате конкурс снайперов оказался в списке мероприятий... ну а кто его будет читать?

И действительно. В основном все это никто не читает. Собственно, на этом и держится украинская бюрократия. На том, что все их продукты жизнедеятельности никто не читает. Даже они сами. Но, если иногда кто-то таки прочитает - получается конфуз.

На самом деле, все это показывает, что ничего не изменилось. Можно подкрасить фасад, но если внутренности гнилые, то уже ничего не поделаешь.

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Снайпер конкурс Революция достоинста Петр Олещук
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