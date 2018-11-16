В Киеве в годовщину Майдана пройдет конкурс юных снайперов

В день начала Майдана решили посоревноваться снайперы / Фото: Сегодня

В День достоинства и свободы 21 ноября в столице запланирован ряд тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на время подготовки и проведения мероприятий возможно перекрытие движения транспорта и внесения изменений в график работы городского пассажирского транспорта.

В списке мероприятий есть городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке "Снайпер столицы – 2018", в которых могут поучаствовать воспитанники учебных заведений столицы.

Отмечается, что на время проведения мемориальных мероприятий будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения, круглосуточная охрана инсталляций, сценического и звукового оборудования на Майдане Незалежности, улицы Крещатик и аллее Героев Небесной сотни. В местах массового скопления людей будут дежурить бригады скорой помощи.

Как известно, 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. В этот день начинались события, вошедшие в историю Украины как Оранжевая революция (2004 год) и Революция достоинства (2013—2014 гг.).

Напомним, народный депутат Ольга Богомолец заявила, что одним из самых страшных последствий Евромайдана являются олигархи, пребывающие у власти.