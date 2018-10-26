Соратница Порошенко намекнула, что он - самое страшное последствие Евромайдана

Президент Украины Петр Порошенко

Одним из самых страшных последствий Евромайдана являются олигархи, пребывающие у власти.

Такое мнение высказала депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец в своем блоге на "Украинской правда".

По ее словам, украинцы не сумели воспользоваться "плодами" Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Она отметила, что после событий на майдане Незалежности экономика в Украине начала разрушаться. "Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются", - посетовала депутат.

Стоит отметить, что Петр Порошенко, будучи президентом Украины, обладает состоянием в $1,1 млрд (данные журнала "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, на 26 октября).

В конце сентября внефракционный нардеп Виктор Чумак передал Петру Порошенко подписанное 40 парламентариями письмо с просьбой публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях на посту главы государства..

Депутаты просят главу президента дать пресс-конференцию, или провести с ними открытую встречу по поводу информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях, а также уклонении от уплаты налогов в Украине.