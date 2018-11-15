Снайпера "Омеги" задержали за убийство активиста на Майдане в 2014 году – СМИ

Украинский снайпер / rnbo.gov.ua

В начале ноября был арестован действующий снайпер спецподразделения "Омега" Национальной гвардии, который подозревается в убийстве активистов Майдана в Киеве 20 февраля 2014 года.

По данным информированного источника "Українських Новин" в правоохранительных органах, задержанного арестовали на 60 суток.

Как установило следствие, 20 февраля 2014 года направленные на Майдан снайперы "Омеги" были размещены на территории клуба Кабинета Министров Украины.

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"В 11:28 подозреваемый выстрелил из своей снайперской винтовки "ТS.М308", оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко, который в группе вместе с другими безоружными митингующими находились перед "снежной баррикадой" на ул. Институтской и никоим образом не представлял опасности работникам милиции. В результате ранения активист погиб", - говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено подозрение по п.п. 5, 12 ч.2 ст.115 (совершение умышленного убийства, осуществленное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий) Уголовного кодекса, при этом в интересах следствия фамилия подозреваемого не обнародуется.

Ранее Генеральная прокуратура направила в Шевченковский районный суд города Киева обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров столичного полка милиции особого назначения "Беркут", один из которых является действующим сотрудником полиции.

Напомним, по состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.24 октября 2018 года Святошинский райсуд Киева завершил допросы потерпевших по делу.

Отметим, что в сентябре 2018 года неизвестный напал на судью Святошинского райсуда столицы Сергея Дячука, который занимался делами об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.