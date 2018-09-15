В Киеве совершено покушение на судью, который ведет дела Майдана

Дячук стал жертвой покушения / Фото: Громадське

В Киеве 14 сентября неизвестный напал на судью Святошинского райсуда столицы Сергея Дячука, который занимался делами об убийствах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщается на официальном сайте Совета судей Украины, нападающего полиции задержать не удалось, а пострадавший госпитализирован в киевскую больницу.

Нападение было совершено возле дома судьи. Дячук считает, что покушение связано с его профессиональной деятельностью, поскольку ранее получал угрозы.

"Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывает к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принимать меры, которые положат этому конец!" — отметил председатель ССУ Олег Ткачук.

Журналист Нато Двали сообщила, что нападение на Дячука было совершено около 22:30.

"Напали на того самого судью, который ведет дело о "черной роте" "Беркута" (эпизод 20 февраля 2014 года, массовый расстрел активистов на улице Институтской). Напали сзади, били, судя по всему, дубинкой, выкрикивали угрозы", - написала она в Facebook.

/ Фото: скрин Facebook/Нато Двали

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как ему удалось предотвратить вероятное покушение на экс-главу государства Виктора Януковича, которое готовилось перед трагическими событиями Революции достоинства.