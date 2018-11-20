Зачем Европе собственная армия

Эммануэль Макрон настаивает на создании единой европейской армии, независимой от США / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам нужна собственная единая армия, чтобы быть в состоянии решать проблемы самостоятельно и не зависеть от помощи Соединенных Штатов Америки. В частности, Макрон сказал, что США являются "историческим союзником" европейцев, и так будет и дальше, однако, по его словам, "быть союзником – это не значит быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них в военной сфере".

Следует отметить, что европейцы уже давно пытаются сформировать почву для создания собственной армии. Потому эта идея не нова.

Для этого, в принципе, даже есть материальные основания. Ведь страны Европейского союза ежегодно тратят приблизительно около 200 миллиардов евро на оборону. Это – совокупный бюджет. Но это не бюджет обороны Евросоюза, поскольку такового не существует в принципе, а совокупный бюджет стран ЕС. И 200 миллиардов евро – это достаточно крупная сумма. Кроме того, в армиях стран Евросоюза служат два миллиона военнослужащих, что, на самом деле, огромное количество. Однако в реальности эффективность этих цифр выходит нулевой.

Кроме того, в Евросоюзе существует несколько оборонных проектов, однако лишь формально, потому что реально они не действуют. Например, проект "Боевые группы Евросоюза" (Battle groups). И хотя проект существует с 2006 года, ни единой боевой группы так и не было применено по назначению – ни в кризисных зонах, ни в миротворческих миссиях, ни для выполнения других задач.

Потому фактически эти 200 миллиардов евро и два миллиона людей не выполняют тех функций, которые могли бы выполнять.

При этом НАТО как оборонный союз полностью выполняет свои функции и действует эффективно. А главное задание НАТО – обеспечить оборону всего Евроатлантического альянса.

Читайте такжеПолковник запаса Олег Жданов: Путин для Европы не опасен, пока есть "мальчик для битья" — УкраинаИдеи, которые сейчас озвучивает Франция, не новые. Она всегда стремилась создать европейскую армию, которая была бы независима от Соединенных Штатов, и, как никто другой, отстаивала эту идею. С помощью такой армии Франция хотела бы обеспечить стратегический суверенитет Евросоюза на международной арене. Ведь сегодня возрастает конкуренция между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Россию в расчет не беру, поскольку она, скорее, является страной-агрессором, а не конкурентом или нормальным международным игроком. А поскольку между нормальными игроками конкуренция растет, рост таких амбиций Евросоюза является вполне естественным. Однако, с моей точки зрения, еще слишком рано подобные идеи предъявлять в качестве амбиций.

В НАТО 60-80% от всех финансовых затрат на функционирование Альянса несут как раз США, а европейские страны традиционно не очень активно присоединяются к оборонным проектам. Изменится ли этот подход европейцев при реализации французского проекта? Не очень уверен. Заставить европейские страны вкладывать деньги в другие оборонные проекты, помимо НАТО, вряд ли получится.

В НАТО принято так: ты тратишь средства на свою оборону и тем самым повышаешь обороноспособность всего Альянса. Но даже в таких условиях европейские страны не очень охотно выделяют на оборону до 2% ВВП, в том числе и Германия. Франция тратит больше. Однако, как раз те страны, которые выделяют 2% ВВП и больше, являются союзниками США: Польша, Румыния или страны Балтии. А те страны, которые составляют ядро Евросоюза, как правило, неохотно откликаются на необходимость бюджетирования оборонной сферы.

Потому идея о создании единой европейской армии существует, постоянно остается на повестке дня – то представлена более активно, то немного отодвигается другими проблемами. Однако на данный момент все равно остается непонятным, какой будет цель этих вооруженных сил, какая – задача. Если НАТО будет выполнять задачу общей обороны, недопущения военных угроз, то просто нет смысла создавать еще один точно такой же альянс, который будет противостоять европейским угрозам. Ведь НАТО выполняет эту функцию в полной мере. Но, когда мы говорим о Европейском союзе, то речь идет, прежде всего, о кризисном менеджменте, реагировании на стихийные бедствия и создании battle groups, которые могли бы в рамках ЕС и вне этого союза оказать помощь. Чем этот проект единой европейской армии будет отличаться от проекта боевых групп, тоже сложно сказать.

Читайте также"Оборонительный пояс": в России раскрыли планы на случай вступления Украины в НАТОВ Евросоюзе существует несколько проектов, которые в разных областях пытаются создать европейскую солидарность в сфере безопасности. Например, существует Европейское оборонное агентство, которое осуществляет деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, оборонных технологий и развития общих проектов. Да, у него есть некоторые успехи. Однако все-таки задача этой организации – формировать площадку для того, чтобы страны могли начать сообща работать над созданием истребителей пятого поколения, новейшей оборонной техники, новейших радаров, новых вооружений и военной техники, чего не может сделать какая-то одна отдельная европейская нация. А в рамках общих проектов это возможно. И Европейское оборонное агентство действует в этом плане нормально.

Также есть боевые группы и другие направления, в том числе под эгидой Еврокомиссии. Возможно, европейцы подумывают объединить эти проекты "под одной крышей".

Однако, если говорить об общей армии, существует один проблемный аспект для европейских стран. Общая армия – это всегда суверенитет командования, который будет находиться над национальным суверенитетом определенного государства.

Если мы представим, что будет единая европейская армия, и будет командование европейскими вооруженными силами, а в случае возникновения кризиса или необходимости проведения какой-то операции (оборонительной или наступательной) это командование должно будет принимать какие-то решения, которые, безусловно, будут касаться суверенитета определенных стран.

Если мы посмотрим на те механизмы, которые существуют сейчас в европейских странах относительно применения вооруженных сил за пределами государства, то мы поймем, что это не так уж легко. Например, если командующий европейскими вооруженными силами прикажет немецким, итальянским, польским и чешским подразделениям выдвинуться в определенный регион, для этого необходимо будет провести национальные процедуры применения этих вооруженных сил. А на это могут уйти месяцы. Например, в Германии, где очень сложная процедура.

Читайте такжеГлавное вступить в НАТО, и всё будет в шоколадеВыходом является предоставление определенного наднационального суверенитета этому командованию вооруженными силами. Пойдут ли на это европейские страны – еще не известно. Это уже стратегические вопросы, поскольку, вероятно, европейским странам придется внести изменения в свои конституции для этого.

В целом, я рассматриваю идею французов, как напоминание о европейской мечте о создании собственных вооруженных сил. Однако сомневаюсь, что это будет иметь какие-то конкретные практические последствия и воплотится в реальные вооруженные силы. Убежден, что это потребует более глубоких преобразований в самих европейских странах, создания определенных наднациональных органов в Европейском союзе. А это всегда вызывает споры, дискуссии и политические баталии в европейских странах.

Даже если такая европейская армия будет создана, Украина вряд ли окажется перед выбором – "или… или…", то есть или НАТО, или европейская армия. Они вряд ли будут взаимоисключающими. Это невозможно, потому что, повторяю, НАТО – это оборонный союз, который чрезвычайно эффективно выполняет свою роль, обеспечивая оборону и безопасность своих членов, абсолютное большинство которых – это страны Европейского союза. Всегда, когда Евросоюз начинает какие-то проекты в сфере безопасности и обороны, он подчеркивает, что это лишь для того, чтобы повысить эффективность НАТО. То есть, если НАТО – это hard power, что представляет собой тяжелую военную компоненту, то Евросоюз, наоборот, подчеркивает, что отвечает за более "мягкую силу", которую необходимо проявить при противодействии стихийным бедствиям, в кризисных ситуациях и так далее.

Идея всех проектов в рамках Европейского союза – сделать эффективным расходование средств. Как я уже говорил, европейцы ежегодно тратят на оборону 200 миллиардов евро, но при этом они не могут подготовить даже боевой взвод. Это значит, что 200 миллиардов евро в рамках Евросоюза используются неэффективно, хотя в рамках НАТО, напротив, они используются с пользой, поскольку Альянс действует эффективно.

Так что все оборонные проекты ЕС (Европейское оборонное агентство, PESCO и так далее) призваны повысить эффективность использования средств и имеющиеся ресурсы, за счет этого высвобождать другие средства и развивать таким образом свои боевые возможности.

Читайте такжеУкраина либо вступит в НАТО, либо в Россию областямиПотому политического смысла в создании единой европейской армии нет – нет смысла дублировать НАТО. Европейцы просто не простят этого своим политикам. Речь идет о том, чтобы дотянуть хотя бы до 2% ВВП затраты на оборону в той же Германии– и на НАТО, и на европейскую армию, которую еще предстоит создать. Раздваиваться вооруженные силы Франции и Германии не будут – будут существовать те же самые национальные вооруженные силы. Единственное, что могут быть созданы какие-то наднациональные структуры, как в НАТО, которые будут выполнять свои функции и действовать в интересах европейских стран.

Украине стоит сотрудничать и с НАТО, и с Европейским союзом. Это однозначно. Альянс нам необходим, потому что является наиболее эффективной военной и оборонной организацией. Украина много берет от НАТО при реформировании своего сектора безопасности и обороны, она руководствуется и пытается достичь стандартов НАТО для того, чтобы добиться наибольшей эффективности деятельности ВСУ.

В свою очередь, Европейский союз – это цель нашего национального развития. Потому Соглашение об ассоциации является "дорожной картой" нашего реформирования вообще, как государства и нации. В любом случае, Украине необходимо развивать отношения в секторе безопасности и обороны с европейскими странами (например, Украина уже является ассоциированным членом Европейского оборонного агентства). Поскольку Украина сейчас вынуждена воевать, любое партнерство будет помогать ей в борьбе с российской агрессией.

Потому не будет никакой контроверсии между европейскими вооруженными силами и НАТО.

Однако при этом есть расхождения во взглядах на некоторые вопросы геополитического и политического характера между США и странами Старой Европы (Германией и Францией). Если США, Канада, Польша и Великобритания, Румыния и страны Балтии рассматривают российскую агрессию как абсолютно возможную, реальную, то Германия, Франция, Италия и Португалия не видят такой угрозы. Для них важны другие угрозы – нелегальная миграция, кризисные явления, идущие с юга. А Россия не рассматривается ими как военная угроза.

Эта разница создает и для нас вызов – как объединить два эти клуба стран. Причем Украина явно принадлежит к первому клубу, лидером которого являются США.

На этих противоречиях между странами-членами НАТО активно играет Россия. Она пытается сделать это разделение между двумя клубами еще более глубоким, пытается сделать разницу во взглядах стран-членов НАТО еще более существенной. Эта разница во взглядах отвечает российским интересам. В любом случае, это снижает эффективность НАТО как оборонного союза.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для "Главреда"