Франция союзник, а не вассал США - Макрон

Эммануэль Макрон напомнил, что Франция - не штат США / Reuters

Несмотря на то, что США и Франция являются историческими союзниками, Франция - не вассал США, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

"США – это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником - это не значит быть вассалом", - заявил Макрон в эфире телеканала TF1, комментируя идею о создании европейской армии.

По словам Макрона, он не вверит безопасность Франции в руки США.

"США - наш союзник в НАТО. Но могу ли я как президент республики сказать нашим гражданам: я хочу передать всю вашу безопасность в руки США? Нет, потому что я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы. Что это значит? Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан", - добавил он.

Президент отметил, что есть вещи, в которых нужно быть независимым, в том числе в области кибербезопаности, в борьбе против кибератак, во всех военных составляющих - на земле, на море, в воздухе и космосе.

"И чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе от США. В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо", — подчеркнул французский лидер.

Читайте такжеОфис Макрона отчитал Трампа за твиты в адрес французского президентаРанее президент США Дональд Трамп поиздевался над своим европейским коллегой Эммануэлем Макроном из-за слов последнего насчет национализма и общеевропейской армии. Трамп иронично отметил, что Макрон страдает от низкого рейтинга а в Европе, пожалуй, нет более националистичной страны, чем Франция.

"Сделаем Францию снова великой", - добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм "предательством нравственных ценностей". Выпад Макрона, скорее всего, касался президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина, которые присутствовали на церемонии.

Также Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.