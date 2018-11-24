Забывшие о макаронах

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Двадцать-тридцать лет назад они сами еле выживали на макаронах. А сосиски или пельмени была для них роскошью. Они сами мерзли простуженными, глотая сопли, на остановках по 40 минут дожидаясь автобуса. Они сами знал, что за мука везти больного ребенка к врачу автобусом, а урожай картошки с дачи - тележкой на двух колесиках. Они сами проклинали совок и его остатки, которые не дают людям нормально жить.

Теперь у них должности и бизнесы. Машины за 20, 120 или больше тысяч долларов. И они насмерть стоят, чтобы не дать тем, кто еще не выбрался с каторги маршруток и макарон, возможности купить машину за 2 тыс. долларов.

Читайте такжеУкраине надо объявлять новый праздникПоэтому вопрос машин на еврономерах — это вопрос экономики во вторую очередь. В первую очередь — это вопрос личностной деградации части общества, которая почему-то уверовала в то, что уже никогда не вернется на пару ступенек вниз в уровне доходов. А потому хорошо сохранившийся криминальный совок далеких районов их уже никогда не коснется. И сохранение этой резервации нищеты размером с две трети страны — это для них не угроза.

И как мы видим, ни революции, ни массовые протесты, психологию людей "забывших о макаронах" уже поменять не в силах. Поэтому следует ждать все новых и новых, и более кровавых гражданских столкновений. Потому что нет — не умнеют ни при каких обстоятельствах.