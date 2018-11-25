Как украинская армия проиграла фонду Порошенко

Порошенко забыл про армию / официальный сайт президента Украины

Из всех "патриотических" предвыборных лозунгов Петра Порошенко самым безусловным выглядела "армия". В том смысле, что верховный главнокомандующий неустанно заботится о повышении боеготовности ВСУ, поставках современного вооружения и улучшении жизни военнослужащих.

"Порохоботы", особенно, из группировки Юрия Бирюкова, аж в истерике заходились при любом намеке, что армию Петр Алексеевич использует только также, как и все остальное — для укрепления личной власти и повышения личного же благосостояния. Причем, главный аргумент "порохоботов" украден у Паниковского. Правда, Михаил Самуэлевич приглашал поехать в Киев и спросить, кем был Паниковский до революции. А "порохоботы" предлагают приехать на передовою и спросить, чем была армия до Порошенко.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомВ общем, одни эмоции и ничего фактического. И вот безусловный факт: принят бюджет 2019, в котором оборонные расходы составляют 2,55% от ВВП. Вместо многократно обещанных Порошенко 3%!

За недофинансирование обороны дружно проголосовала фракция БПП, депутаты которой даже на покурить спрашивают разрешение у своего одноименного вождя. Значит, Петр Алексеевич не возражал.

Автоматически возникают вопросы. Во-первых, где тот могучий рост экономики, о котором постоянно рапортуют президент и премьер-министр, если приходится недофинансировать военные потребности? Во-вторых, если не хватает на оборону, то почему хватило на персональный фонд Порошенко и другой, который возглавляет его жена?

В общем, мова живет и без президента Порошенко, томосом всерьез занимается Фанар, а вот армия у верховного главнокомандующего явно уступает откровенным "шкурнякам".