Война между Украиной и Россией уже неизбежна?

Андрей Головачев

политический эксперт

26 ноября 2018, 06:58

События в Азовском море лишь подтвердили, что ситуация развивается в рамках логики подготовки к войне, и только слепой это не видит.

Атакованные Россией украинские корабли
Атакованные Россией украинские корабли / РБК

Когда я два года назад впервые написал, что война между Украиной и Россией уже неизбежна, многие отнеслись к этому утверждению, как к блефу.

Между тем, подготовка к войне между государствами, как правило, занимает несколько лет мобилизации всех сфер жизни и проходит свои определенные стадии ухудшения отношений. Это не происходит за один день или один год.

Отношения России и Украины, точнее России и Запада, развиваются сейчас строго в рамках логики подготовки к войне, и только слепой это не видит. Суть этой логики заключается в том, ни одна из сторон не готова ни в чем уступить. Ну, а раз компромисс невозможен, то война становится единственным средством разрешения противоречий, которые нарастают как снежный ком.

Читайте такжеЧто атакой в Азовском море Путин показал ПорошенкоПрямой конфликт между Россией и Западом вряд ли возможен. Поэтому выяснять отношения между собой они будут на территориях третьих стран. Претендентами являются Сирия, Прибалтика, Грузия и Украина.

Украина могла бы избежать своей печальной участи, однако для этого надо было проявлять чудеса дипломатии и не делать внешнюю политику заложницей политического процесса и избирательных компаний. Но, не сложилось. Не только внешняя, но и, что ужаснее, внутренняя политика, направленная на раскол общества, сделали Украину самой вероятной площадкой , где Россия и Запад померятся силами. Правда, со стороны Запада войну будет вести... Украина. Так сказать, по доверенности Запада.

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Россия Украина война Андрей Головачев
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