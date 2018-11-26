Гениальный план "Б", или зачем Порошенко военное положение

Порошенко военным положением убивает сразу несколько зайцев

Как эксперт, я не понимаю, почему именно сейчас Украине нужно вводить военное положение. Долго думал над этим и попытаюсь объяснить, в чем заключается логика президента Петра Порошенко и его политических консультантов и стратегов.

1. Ввести военное положение.

2. Выиграть стратегически время для развертывания своего штаба и избирательной сетки. У президента там еще конь не валялся, тогда как большинство кандидатов уже стартовали, вложили ресурсы и развернули штабы.

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4. Зачистить не лояльные СМИ и переделить сферы влияния в бизнесе.

5. Консолидировать финансовые ресурсы, объединить региональные элиты.

6. Подстраховаться и вывести за границу активы, на всякий случай.

7. Дождаться эффекта от социалки и перерасчета пенсий для незащищенных граждан, а также субвенций для общин.

8. Дождаться, пока пройдет волна возмущения евробляхеров и население очухается от цен на газ.

9. Провести президентские и парламентские выборы синхронно - осенью 2019 года.

10. Зайти на второй срок с большинством мажоритарщиков.

Гениально, правда?