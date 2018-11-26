Президентские выборы отменять не будут, все гораздо циничнее

Петр Порошенко придумал, как выиграть выборы / reform.energy

Кто-то интересовался "фишками" Петра Алексеевича? Так вот же они! В 2014 году я активно выступал за введение военного положения. Потому что шел обстрел наших войск с территории РФ, российские регуляры вели бои против ВСУ под Иловайском, Дебальцево и других местах. У населения ряде регионов Украины были разброд и шатания, шли объявления "народных республик". В стране был объявлен план мобилизации.

Вот тогда введение военного положение было действительно необходимо. Но приняли решение о сохранении дипотношений и расширении товарооборота с агрессором.

Читайте такжеПойдет ли Путин на масштабную войну против УкраиныА чем может помочь военное положение в решении проблемы Азовского моря, о которой специалисты уже криком кричат больше года?

Эта проблема решается двумя действиями: 1. Разрушение крымского моста; 2.Совместное патрулирование украинской акватории украинскими судами и судами стран НАТО.

По первому пункту — это диверсия или военная операция, на что у нашей власти духу явно не хватит. По второму — это политический путь, которому наше военное положение не помогает.

Зато введение военного положения, которое практически гарантировано будет, категорически помогает Петру Порошенко в период выборов. Потому что по факту запрещает критику власти (трактуется как действия в пользу врага), митинги протеста (кроме патриотических митингов в поддержку власти), наглядную агитацию, не согласованную с властью, и позволяет запрещать неугодные СМИ, политические партии и общественные организации. Хотя "минск" мы будем выполнять, то есть, освобождать наши территории власть не намерена.

Читайте такжеХитрый план Порошенко: зачем хотят ввести военное положениеПричем, об отмене президентских выборов речь не идет — все куда циничнее (узнаю руку Виктора Медведчука). Речь об активизации патриотического электората вокруг Порошенко и максимальное усложнение кампании всем его реальным конкурентам. Если это не скажется на рейтингах, то снятие с выборов тех, кто мешает Петру Алексеевичу выйти во второй тур. Где он, разумеется, под патриотический вой "порохоботов" победит исчадие ада — пророссийского Юрия Бойко. А после парламентских выборов Бойко станет премьер-министром, то есть, о его пророссийскости будет забыто.

Вот только не выйдет ничего из этих хитроделанных планов. Хотя крови уже не избежать.

А заседание Рады я бы начал с разбора, какую такую задачу выполняли наши корабли у крымского моста.