Личная драма Порошенко, или Как президент сам себя высек

Михаил Подоляк

политтехнолог

28 ноября 2018, 08:27

Петр Алексеевич публично доказал, что не игрок и совсем не может дожимать.

Петр Порошенко на заседании
Петр Порошенко проиграл игру, которую сам начал / Reuters

30 дней. Строго на локальной приграничной территории. Без ограничений основных прав и свобод, и в частности без запрета на массовые акции в Киеве. Без переноса даты президентских выборов. Без реального разрыва отношений с РФ. И? Зачем вообще начали эту игру?

Просто невероятная история о том, как ты заходишь в игру с рейтингом и шансами на частичную "монополизацию", имея просто сильнейшие козыри на руках, а выходишь оттуда раздавленный и опущенный...

Читайте такжеТри лузера: кого военное положение лишило шансов на президентствоТак вот, зная, что русские нынче неадекватны и кровожадны и потому всегда будут идти на эскалацию, вы придумываете рискованную игру. И даже подбираете хороших исполнителей на местах, готовых рисковать (не рассказывая им, разумеется, всей сути задумки). Вроде пока все неплохо. Потом устраиваете просто феерически грозные pr-эффекты - заявления о начале войны, экстренный военный кабинет, пафосные речи членов СНБО, ночные звонки в европейские столицы, предложения по военному положению и, наконец, ТВ-объявление о том, что страна переходит на военные рельсы.

А в итоге? В итоге, вас быстро ломают в парламенте, предлагая полностью переписать первоначальный грозный указ, общество только ещё больше раздражено некомпетентностью и неспособностью доказать свою правоту, банального дипломатического разрыва с той же РФ все равно не последовало (странно ведь - военное положение вроде вводится, а со странной-агрессором ничего в отношениях не меняется) и все быстро понеслось вниз.

Это называется личная драма. За 24 часа. Берёшь суперповод и быстро надуваешься. Получаешь сильные висты. И... также быстро сдуваешься, очень показательно отступая по всем фронтам..

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуКороче, все как всегда. Распланировав операцию только на два простых хода, ребята не учли множество личностных факторов, обнаружили почти тотальную продажность союзников, не имели никаких запасных сценариев, а как только возник краткосрочный парламентский кризис - сразу впали в ступор.

Так вот, я не о "военном положении" и не о традиционных кулуарных торгах в Верховной Раде, а о самом страшном, что допустил Петр Алексеевич - об окончательном обрушении собственных рейтингов. По причине неадекватной оценки ситуации и ещё более неадекватной оценки игровых способностей собственного окружения. Он практически публично доказал, что не игрок и совсем не может дожимать. И что слабо держит удар при кризисах.

А все прочие - пусть пока и неосознанно, - но явно почувствовали эту его слабость и даже пустили первую кровь. Теперь ставки будут только повышаться. Если собрался надуваться и громко стучать по столу, надо продумать все до мелочей. Вместо этого даже среди своих не смогли обосновать, что это было. А теперь главное. Команда президента столь непродуманной интригой явно ослабила и без того шаткое собственное влияние. Отныне все для них будет дороже. Намного. И договорённости с местными царьками. И попытки купить "админуслуги" под выборы. И полевая структура. И торги с партнерами. И силовые "услуги".

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Петр Порошенко военное положение выборы-2019 Михаил Подоляк
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