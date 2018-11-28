Чтобы не было так позорно: как Украине ответить на удары Путина

Путин нанес Украине три болезненные поражения / ИнтерСМИ

За осень 2018 года РФ нанесла Украине три болезненных поражения. Первое — существенно осложнила проход судов на Мариуполь и Бердянск. Второе — провела выборы в ОРДЛО. Третье — захватила три боевых корабля и пленила их экипажи.

Ни на один названный случай агрессии, РФ не получил от Украины равного или близкого по силе ответного удара. Такая пассивность одной из сторон конечно же провоцирует агрессора к дальнейшим, еще более масштабным противозаконным действиям.

Читайте такжеАзовская петля: что случилось на самом делеВ то же время на карте мира есть страна, которая в схожих обстоятельствах смогла купить себе кусочек мира. После крупного обстрела в Ноябре 2018 года, Израиль ответил массированным огнем по военной инфраструктуре противоположной стороны. И хотя уровень жестокости этого огня нарушал ряд международных норм и договоров, масштабные обстрелы обстрелы Израиля, на некоторое время, прекратились.

Это существенно сэкономило силы мирового дипломатического корпуса, так как ему не пришлось выражать обеспокоенность.

Но вернемся к Украине. Так как дальнейшие удары РФ практически гарантированы медитативным поведением ЗСУ, а Украина не способна на ответные меры, то предлагаю утвердить план-график адекватных ответных мер хотя бы на будущее. Он может быть примерно таким.

РФ блокирует порты Одессы — мы перекрываем границу с Крымом.

РФ высаживает десант в Бердянск — мы вводим визовый режим с РФ.

РФ захватывает Николаевскую область — мы артой разбиваем базы врага в ОРДЛО.

РФ захватывает Луганскую область — мы прекращаем закупать солярку у РФ.

РФ захватывает Херсонскую область — мы конфискуем барахло российских компаний.

РФ захватывает Запорожскую область — мы перекрываем границу с Россией.

Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряРФ захватывает Одесскую область — мы решаемся открыть огонь по войскам РФ в Запорожской области.

РФ захватывает Сумскую область — мы арестовываем Медведчука и компанию.

РФ захватывает Днепр — мы решаемся перекрыть поставки якутского газа ее военному союзнику — Германии.

РФ захватывает Полтавскую область — мы освобождаем Медведчука и компанию в надежде на конструктивный диалог и поиск компромисса.

РФ захватывает Харьковскую область — мы разрываем дипломатические отношения с Россией.

РФ захватывает Черкасскую область — несколько членов семей высоких украинских дипломатов и разведчиков демонстративно, в знак протеста — сдают российские паспорта.

Понимаю, предлагаемый график очень несовершенен. Но давайте двигаться хотя бы в этих рамках, чтобы не было так позорно.