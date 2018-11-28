Чтобы не было так позорно: как Украине ответить на удары Путина

Так как дальнейшие удары РФ практически гарантированы медитативным поведением ЗСУ, Украине нужно утвердить план адекватных ответных мер хотя бы на будущее.
За осень 2018 года РФ нанесла Украине три болезненных поражения. Первое — существенно осложнила проход судов на Мариуполь и Бердянск. Второе — провела выборы в ОРДЛО. Третье — захватила три боевых корабля и пленила их экипажи.
Ни на один названный случай агрессии, РФ не получил от Украины равного или близкого по силе ответного удара. Такая пассивность одной из сторон конечно же провоцирует агрессора к дальнейшим, еще более масштабным противозаконным действиям.
Читайте такжеАзовская петля: что случилось на самом делеВ то же время на карте мира есть страна, которая в схожих обстоятельствах смогла купить себе кусочек мира. После крупного обстрела в Ноябре 2018 года, Израиль ответил массированным огнем по военной инфраструктуре противоположной стороны. И хотя уровень жестокости этого огня нарушал ряд международных норм и договоров, масштабные обстрелы обстрелы Израиля, на некоторое время, прекратились.
Это существенно сэкономило силы мирового дипломатического корпуса, так как ему не пришлось выражать обеспокоенность.
Но вернемся к Украине. Так как дальнейшие удары РФ практически гарантированы медитативным поведением ЗСУ, а Украина не способна на ответные меры, то предлагаю утвердить план-график адекватных ответных мер хотя бы на будущее. Он может быть примерно таким.
РФ блокирует порты Одессы — мы перекрываем границу с Крымом.
РФ высаживает десант в Бердянск — мы вводим визовый режим с РФ.
РФ захватывает Николаевскую область — мы артой разбиваем базы врага в ОРДЛО.
РФ захватывает Луганскую область — мы прекращаем закупать солярку у РФ.
РФ захватывает Херсонскую область — мы конфискуем барахло российских компаний.
РФ захватывает Запорожскую область — мы перекрываем границу с Россией.
Читайте такжеПутин может подождать с захватом Украины до 27 декабряРФ захватывает Одесскую область — мы решаемся открыть огонь по войскам РФ в Запорожской области.
РФ захватывает Сумскую область — мы арестовываем Медведчука и компанию.
РФ захватывает Днепр — мы решаемся перекрыть поставки якутского газа ее военному союзнику — Германии.
РФ захватывает Полтавскую область — мы освобождаем Медведчука и компанию в надежде на конструктивный диалог и поиск компромисса.
РФ захватывает Харьковскую область — мы разрываем дипломатические отношения с Россией.
РФ захватывает Черкасскую область — несколько членов семей высоких украинских дипломатов и разведчиков демонстративно, в знак протеста — сдают российские паспорта.
Понимаю, предлагаемый график очень несовершенен. Но давайте двигаться хотя бы в этих рамках, чтобы не было так позорно.