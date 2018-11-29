Заявления о просьбах к Турции по Босфору - отражение уровня нашей элиты

Единственные, кого жалко - наше посольство в Анкаре.
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что государство будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.
Давайте подумаем, отталкиваясь от какой аргументационной базы Турция может это сделать.
Турция в состоянии войны с Россией? Нет.
НАТО в состоянии войны с Россией? Нет.
Турция получит от Украины компенсацию за огромные потери от торможения судоходства в Босфоре? Нет.
Украина гарантирует Турции соблюдение ее интересов в Сирии вместо России? Нет.
Украина нивелирует курдскую проблему которую может катализировать Россия, если окажется в конфликте с Турцией? Нет
Украина достроит АЭС, которую строит Россия? Нет
Украина компенсирует потери от остановки проекта "Турецкий поток"? Нет
Украина компенсирует семье Эрдогана от потери бизнеса в России? Нет
Эти заявления есть отражение уровня нашей элиты. Единственное кого жалко - наше посольство в Анкаре. Там реально мощная команда, которой придётся заниматься эквилибристикой, чтобы озвучивать такие инициативы и не выглядеть идиотами.