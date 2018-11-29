Заявления о просьбах к Турции по Босфору - отражение уровня нашей элиты

Украина хочет попросить у Турции закрыть Босфор для судов из РФ/ Reuters

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что государство будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.

Давайте подумаем, отталкиваясь от какой аргументационной базы Турция может это сделать.

Турция в состоянии войны с Россией? Нет.

НАТО в состоянии войны с Россией? Нет.

Турция получит от Украины компенсацию за огромные потери от торможения судоходства в Босфоре? Нет.

Украина гарантирует Турции соблюдение ее интересов в Сирии вместо России? Нет.

Украина нивелирует курдскую проблему которую может катализировать Россия, если окажется в конфликте с Турцией? Нет

Украина достроит АЭС, которую строит Россия? Нет

Украина компенсирует потери от остановки проекта "Турецкий поток"? Нет

Украина компенсирует семье Эрдогана от потери бизнеса в России? Нет

Эти заявления есть отражение уровня нашей элиты. Единственное кого жалко - наше посольство в Анкаре. Там реально мощная команда, которой придётся заниматься эквилибристикой, чтобы озвучивать такие инициативы и не выглядеть идиотами.