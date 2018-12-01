Трамп еще похвалит Путина за нападение в Азовском море

Олег Волошин

Политолог, эксперт по вопросам международной политики

1 декабря 2018, 08:18

С лёгкой руки американского президента критерием оценки поведения Москвы стало освобождение моряков и возврат судов, а не решение конфликта на Донбассе и обеспечение свободного доступа в Азовское море.

Трамп,Путин
Трамп отменил встречу Путина / Reuters

В обществе, где эмоциональное высказывание Домагоя Виды прировняли к победе национальной сборной на Чемпионате мира, что удивляться тому, когда хитрый уход Дональда Трампа от сложного разговора воспринимается, как победа над коварным агрессором.

Вместо того, чтобы оказать нам практическую помощь в восстановлении флота (даже грузинам американцы передавали оснащённые катера, а не со снятым вооружением) и принудить Россию угрозой санкций разблокировать Керченский пролив, президент США просто ушёл от разговора. При этом на одной площадке в Аргентине ничто не помешает Трампу подмигнуть Путину, как это было в Париже, где полноценные переговоры тоже не состоялись.

Читайте такжеБольшая война между Россией и Украиной вероятна через год-дваЗнающие люди говорят, что настоящую аналогичную хельсинской двустороннюю встречу готовят на январь. Обратите внимание на слова об ожидании "саммита" - и вряд ли во втором твите Трампа имелся в виду следующий саммит G20 через год. Но извечное "шашечки или ехать" у экзальтированной части нашей общественности традиционно имеет только один бестолковый ответ.

И ещё один момент. С лёгкой руки  американского президента критерием оценки поведения Москвы стало освобождение моряков и возврат судов, которые россияне вообще не имели никакого права захватывать. Не решение конфликта на Донбассе, обеспечение свободного доступа в/из Азовского моря и тд, а освобождение заложников. Уверен, что скоро их освободят к вящей радости ряда участников президентской гонки. И сразу у Трампа появится повод похвалить Путина и вступить с ним в переговоры.

Я не сторонник конспирологии, но общий выигрыш от таких шагов Белого дома точно не за оппонентами Кремля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Дональд Трамп Владимир Путин Азовское море Олег Волошин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:40
"Малоросс - это ты, падлюка!" Замминистра напал на нардепа и устроил погром в студии
09:40
Украина запретила въезд россиянам: что это даст мнение
09:25
У Путина отреагировали на запрет въезда в Украину россиянам просьбой Видео
09:08
Трамп прокомментировал смерть Буша-старшего
08:34
В РФ ответили на слова Порошенко о "плохих новостях" для Путина
08:18
Трамп еще похвалит Путина за нападение в Азовском море мнение
08:04
Трамп заявил о "хороших отношениях" с Путиным и пообещал встретиться с ним в "соответствующее время"
07:47
Как приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиков Видео
07:30
Умер Джордж Буш-старший
07:23
Климкин пригрозил закрыть украинские порты для российских судов
07:13
На G20 Трамп не справился с гаджетом для синхроперевода и просто выбросил его
06:57
На него больно больно смотреть: в чем проблема Петра Порошенко мнение
06:32
Счастливчики Водолеи и неудачники Раки: гороскоп для всех знаков на декабрь-2018
06:14
"Без белья?": Глюкоза похвасталась фигурой в латексном платье
05:56
Три критичных дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 декабря
05:18
"Чтоб люди баловались": Топ-5 эротических киношедевров
04:52
"Путин становится токсичным": экс-депутат Госдумы рассказал, как РФ накажут за агрессию на Азове Видео
04:15
Хуже Чикатило: в США душегуб сознался в 90 убийствах
03:39
Рианна похвасталась фигурой в кружевном боди Фото
03:02
Медики рассказали женщинам, как сохранить сексуальное здоровье
02:29
Спасатели предупреждают о стихийном бедствии на Азовском море
01:56
"Украинский Эминем": заведующая детсадом из Барышевки представила новый рэп-хит Видео
01:34
Муж Фриске решил жить вместе с новой возлюбленной
01:10
Россия перебросила боевую авиацию на крымский аэродром Бельбек Видео
00:44
"Трасы раскололись": жителей Аляски эвакуируют из-за мощного землетрясения
00:18
В Москве у украинских моряков забрали военную форму – СМИ Видео
30 ноября, пятница
23:51
Сеть взорвал двухэтажный "хлев для скота" наместника Киево-Печерской лавры Видео
23:30
В МИД Германии знают, как установить в Украине мир
23:27
Евросоюз определился со сроками новых санкций против России
22:57
В России ФСБ и ЦПЭ МВД составили "черные списки" музыкантов Видео
22:44
Украинский предприниматель из Днепра попал в программу NASA по освоению Луны
22:40
В Керченском заливе повреждены два корабля - СМИ
22:11
Трамп подтвердил, что не встретился с Путиным из-за Украины Видео
21:59
Россия заявила, что НАТО стягивает войска к ее границам
21:37
"Объединить Крым с материком": волонтер пояснил нервозность России из-за базы в Бердянске
21:08
Трамп и Путин не пожали друг другу руки перед саммитом - видео Видео
20:59
Жест Трампа - сигнал Путину и украинцам: журналист
20:50
В Одессе военным отдали лагерь "Виктория", в котором сгорели дети
20:48
Если ваша оценка совпадает с видением Кремля - с вами что-то не так мнение
20:31
Россия перекрыла для иностранных кораблей Северный морской путь
20:19
Порошенко пояснил, когда состоится Объединительный собор УПЦ Видео
19:52
"Что будет, если Путина не будет?": певица из Тюмени записала песню про "сильнейшего в мире президента" Видео
19:32
В аэропорту "Борисполь" во въезде отказывают россиянкам - СМИ
19:23
Домашний арест и задержание: суд принял решение по блогеру и политтехнологу в деле о домогательстве Видео
18:55
Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на саммите G20
18:30
Российские С-300 и С-400 не смогут сбивать "невидимки" F-35B и B-2 - The National Interest
18:21
Чат с блогером Юрием Касьяновым
18:03
"Ангел во плоти": Вера Брежнева покрасовалась в необычном платье с перьями Видео
17:43
Пьяный мужчина вызывал полицию из-за вторжения России в Украину
17:26
"Бездарный узбек": Актер Пашинин оскорбил режиссера "Киборгов" Сеитаблаева
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять