Трамп еще похвалит Путина за нападение в Азовском море

Трамп отменил встречу Путина / Reuters

В обществе, где эмоциональное высказывание Домагоя Виды прировняли к победе национальной сборной на Чемпионате мира, что удивляться тому, когда хитрый уход Дональда Трампа от сложного разговора воспринимается, как победа над коварным агрессором.

Вместо того, чтобы оказать нам практическую помощь в восстановлении флота (даже грузинам американцы передавали оснащённые катера, а не со снятым вооружением) и принудить Россию угрозой санкций разблокировать Керченский пролив, президент США просто ушёл от разговора. При этом на одной площадке в Аргентине ничто не помешает Трампу подмигнуть Путину, как это было в Париже, где полноценные переговоры тоже не состоялись.

Читайте такжеБольшая война между Россией и Украиной вероятна через год-дваЗнающие люди говорят, что настоящую аналогичную хельсинской двустороннюю встречу готовят на январь. Обратите внимание на слова об ожидании "саммита" - и вряд ли во втором твите Трампа имелся в виду следующий саммит G20 через год. Но извечное "шашечки или ехать" у экзальтированной части нашей общественности традиционно имеет только один бестолковый ответ.

И ещё один момент. С лёгкой руки американского президента критерием оценки поведения Москвы стало освобождение моряков и возврат судов, которые россияне вообще не имели никакого права захватывать. Не решение конфликта на Донбассе, обеспечение свободного доступа в/из Азовского моря и тд, а освобождение заложников. Уверен, что скоро их освободят к вящей радости ряда участников президентской гонки. И сразу у Трампа появится повод похвалить Путина и вступить с ним в переговоры.

Я не сторонник конспирологии, но общий выигрыш от таких шагов Белого дома точно не за оппонентами Кремля.