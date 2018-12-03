Почему Путин выбрал Украину в качестве "теплого" врага

Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" / Reuters

Любой диктатуре нужен образ врага. Без этого людей на поддержку диктатора не мобилизуешь и на войну не погонишь. Непревзойденный мастер ненависти Адольф Гитлер говорил: "Людям нужен зримый образ врага, а не только воображаемый".

Путинская пропаганда давно создала образ американского врага, ответственного за все неприятности России. Этот образ главного козла отпущения соответствует мифу о злокозненных евреях у Гитлера. Однако американцы в путинской России, в отличие от евреев в нацистской Германии, на роль зримого врага не подходят. Средний россиянин просто никогда не видел живого американца. Люди охотно верят, что "америкосы", вместе с англичанами и прочими европейцами, что-то мутят против России, но никаких живых эмоций к ним не испытывают. Америка - это такой абстрактный воображаемый враг.

Читайте такжеТрамп еще похвалит Путина за нападение в Азовском мореНо диктатуре нужны чувства людей: ненависть и презрение к противнику, оборачивающиеся любовью и восхищением диктатором. Кремлю требовался зримый образ живого "теплого" врага. Такую эмоциональную реакцию мог вызвать кто-то хорошо знакомый, близкий сосед или даже бывший приятель. Украина и украинцы идеально подошли на эту роль.

Сделать с помощью фейковых новостей и провокаций из украинцев врагов Эдуард Лимонов призывал еще в конце 90-х (ссылка в первом комменте). Он предлагал тогда спровоцировать массовый антиукраинский психоз и войну против Украины с помощью фальсификации "доказательств" массового убийства россиян украинскими силами правопорядка:"Россия, содрогнувшись, поверила в злодеяние… Так как российское телевидение частично принимается в Украине и первые неожиданные сообщения никто не успеет остановить, то вынуждены будут вздрогнуть и русские, живущие в Украине, 11 миллионов человек".

Читайте такжеПочему Украине стоит ждать сухопутной провокации КремляВ 2014 году этот план был реализован. А вместе с его реализацией в России началась антиукраинская истерия и пошел вверх рейтинг Путина. Сейчас началась обратная тенденция: популярность режима падает. Пытаясь ее переломить, Кремль устроил провокацию в Керченском проливе. Однако одной такой акции явно недостаточно, чтобы оживить образ "украинского врага" и спровоцировать новый массовый психоз. Боюсь, впереди более масштабные провокации. Тем более, судя по ходу совещания Большой двадцатки, Кремлю так и не удалось вырваться из положения мирового изгоя, ему просто нечего терять.