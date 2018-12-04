У Порошенко остался только один козырь для победы на выборах

Михаил Подоляк

политтехнолог

4 декабря 2018, 06:57

До выборов ещё далеко, а все радикальные заявления и действия президент уже сделал. Останется только один козырь.

Петр Порошенко
Петр Порошенко решил пойти ва-банк? / GettyImages

Странно. До выборов ещё сильно далеко, но один из потенциальных кандидатов прямо сейчас решил сделать ставку на эскалацию панических настроений и раскрутку тотальной истерии. Военное положение дополнено инициативой разорвать Большой договор с РФ и весьма детальным рассказом в сотни ртов о том, что РФ собрало тьму войск и техники вдоль всех наших границ и планирует кровавую "зимнюю кампанию" начать прямо завтра.

Читайте такжеНа него больно больно смотреть: в чем проблема Петра ПорошенкоТак вот. Во-первых, РФ, несомненно, является для современной Украины абсолютно недружественным государством, которое прямо и косвенно воюет на нашей территории уже почти пять лет. А потому разорвать договора, резко понизить взаимное дипломатическое присутствие, реально закрыть государственные границы, а главное лично и партнерски выйти из бизнесово-финансовых отношений надо было горячей весной-летом 2014. Сейчас же все это выглядит слишком "технологично", а следовательно заставляет людей усомниться в словах команды Петра Порошенко и играет скорее на понижение рейтинга автора концепта.

Почему? Потому что ему нужно в первую очередь говорить об экономике, качестве жизни обывателя, рабочих местах, дебюрократизации и новом эффективном государстве, которого так и не случилось. А не пытаться сыграть повторно на том же, что он уже делал в 2014 году. Иначе резонно спросить: "почему нынешняя повестка ничем не отличается от тогдашней? И за что платили простые люди все эти пять лет?"

Во-вторых, рассказ о концентрации "войск РФ возле границ" требует визуального подтверждения в виде детальных спутниковых снимков, полученных от внешних партнёров и размещения этих снимков в западных медиа. С обязательным рассказом о намерениях и комментариями тамошних военных экспертов.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомВ-третьих, а зачем вообще пугать собственных граждан? Зачем доводить их до истерики, убеждая о том, что Большая война будет? Почему нельзя говорить в иной тотальности? И почему вообще нельзя просто делать правильную работу?

Впрочем, на самом деле все имеет куда более прозаичное объяснение. Попробовав в качестве ключевой мобилизационной технологии известную патриотическую триаду - "Армия! Вера! Язык!" - команда быстро увидела, что роста рейтингов нет и нет нужной радикализации. Более того, с верой все вообще непросто и главную роль по выдавливанию отсюда РПЦ взял на себя Вселенский патриархат (что хорошо).

Языковые же экстремисты вызывают, скорее, сильнейше раздражение, а раздражение - это сопротивление. И потому - банально - общество нужно накрутить, напугать, заставить бояться.

Но есть одно простое сомнение. Неприятное, конечно. До даты Х ещё далеко, а все радикальные заявления и действия уже сделаны. Останется только один козырь. Действительно системное обострение военные действий. И не на Донбассе. Так вот, а точно негарантированный второй срок стоит того, чтобы сыграть так рискованно? И уверены ли вы, что никто из внешних и внутренних игроков не поймёт, что это за технология и не выставит в итоге личные счета?

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Россия война Петр Порошенко выборы-2019 Михаил Подоляк
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