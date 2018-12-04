Почему за словосочетание "на Украине" надо объявлять войну

Айдер Муждабаев

журналист

4 декабря 2018, 08:28

Говорить "на Украине" на практике означает соучаствовать в зомбировании русских людей главной идеей рейха — о том, что Украина является "недогосударством", в отношении которого действует не международное право, а "право сильного".

Владимир Путин, плакат
Использование "на Украине" является одним из самых четких маркеров РФ-пропаганды

Последнее слово так называемым "русским либералам", которые на пятом году войны продолжают делать вид, что не понимают.

Поговорим предметно о том, как "упрямство" россиян, включая их "либералов и журналистов", которые вроде бы являются противниками Кремля, работает на кремлевскую пропаганду. Специально для Виктора Анатольевича Шендеровича, для журналистов московского бюро ВВС, русской службы "Радио Свобода" и т.д. Пусть читают, смотрят внимательно. Я не планирую ни в чем этих людей убеждать, они делают выбор сами, но я имею право предупредить: в глазах остальных, тем более в глазах украинцев, выкручиваться по данной теме не выйдет.

Читайте такжеПочему Путин выбрал Украину в качестве "теплого" врагаУпертое и демонстративное использование в публичном поле словосочетания "на Украине" вместо полностью отвечающего русской грамматике "в Украине" (якобы несоответствие тут предлога "вы" правилам — преднамеренная ложь) является одним из самых четких маркеров РФ-пропаганды, принадлежности к преступному сообществу под самоназванием "русский мир", несущему смерть и горе невинным людям.

Что это значит? Это значит, что под любым соусом упираться в "на Украине" на практике означает соучаствовать в зомбировании русских людей главной идеей рейха — о том, что Украина является "недогосударством", в отношении которого действует не международное право, а "право сильного". А украинцы — "недонародом", пригодным для оклеветывания и расчеловечивания в глазах россиян с лицензией на убийство. Идеей страшной, убийственной, превратившей подавляющее большинство россиян в национал-шовинистов и прямо приведшее к войне. Это правда, от которой никак не получится отвертеться.

Это — отнюдь не игра в слова на почве языковых правил (еще раз, тезис про несоответствие — ложь), как ее некоторые "русские либералы" пытаются нам представить. Это — игра со смертью реальными человеческими жизнями и переломанными судьбами украинцев. Именно поэтому я не прошу, а требую от любого русскоязычного человека, называющего себя "либералом", закрыть на тему своих лингвистических мучений рты. Иначе я, мы будем считать их сознательными соучастниками российско-украинской войны на стороне врага.

Читайте такжеНовый "20-й съезд", или Как развенчают культ ПутинаТут нет ничего надуманного, притянутого. Это простая и понятная логика. Причинно-следственная связь на элементарном уровне. И если это очень простое действие является для кого-то из русскоязычных принципиально невыполнимым, то я оставляю за собой право и дальше называть их и их действия своими именами: не "либералы и журналисты" — а коллаборанты Кремля. Таких друзей, "не понимающих" элементарные вещи, у нас просто не может быть. Тем более, когда речь идет о писателях, публицистах, журналистах. Они вовсе не дураки, и прекрасно знают, что вначале всегда вылетает слово, а потом — пуля. И почему-то в других случаях, когда это не касается "в Украине", они об этом сами пишут и говорят. Так что — давайте без исключений.

Кстати, предлог "на" для манипуляции сознанием и войны как прием шовинистического зомбирования не уникален. Например, существует аналогично "политический" советско-российский пропагандистский дефис в прилагательном "крымскотатарский". По правилам русского языка оно пишется именно так. Но пишут его преднамеренно с дефисом. В трогательном языковом единстве — путинские пропагандисты и сотрудники русской службы "Радио Свобода", например. Как вам парочка? 

Короче, русскоязычные "либералы", не стройте из себя и не держите украинцев за дураков. Это вас неправильно информировали. Мы всё видим и понимаем. Включая и вас — насквозь.

НА Украину можно только напасть.

Запомните. Но это не бесплатно. Тоже запомните и всем там у себя передайте.

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Россия Украина Айдер Муждабаев грамматика
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