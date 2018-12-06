В Украине началась настоящая децентрализация

Рубрика "иногда их тоже нужно хвалить. Но чтоб не расслаблялись".

Их всех "реформ", которые смело можно назвать "типа реформа" смысл которой больше сводится к тому, чтоб побольше вытянуть из наших карманов денег, приход денег на места - это, как ни крути, реальный прорыв.

Почти 20 лет на места деньги просто не давали. Либо давали по остаточному принципу. Теперь денег дали значительно больше. Иногда настолько больше, что некоторые мэры на местах даже не знали, что с этим добром делать. "Добро" иногда тянуло по 500-600 млн. в год, который просто уходят сейчас на депозиты.

Читайте такжеРеформа субсидий превратилась в очередной фурункулСамые ушлые и находчивые быстро сориентировались "шо к чему и почем" и быстро начали осваивать деньги на строительстве. Появились новые школы, ремонтируют больницы, дороги. Тырят ли на местах? Ну, бывает. Но по крайней мере воруют с прибыли, а не с убытков. Но за этим у нас больше НАБУ должно следить.

Не знаю какие мотивы у Гройсмана в поддержке нового этапа децентрализации сейчас (его позиция как на посту мэра Винницы понятна - "оставьте мне больше денег"), но позиция как премьера ("деньги оставаться должны на местах") уже несколько выбивается из истории "крепких хозяйственников", которые хотели больше делить в Киеве. Возможно личное убеждение, что это правильно. Что уже неплохо.

Нужно ли закрепление этого процесса в Конституции? Возможно. Поскольку забрать деньги с мест можно одним законом о бюджете, который может принять парламент и позитивный процесс можно остановить. Посмотрим, что конкретно имеется ввиду и за что готов будет проголосовать парламент.