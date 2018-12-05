Парубий подписал госбюджет Украины на 2019: опубликовано фото

5 декабря 2018, 18:01

Подписанный бюджет спикер Рады Андрей Парубий передал президенту Петру Порошенко.

Парубий
Андрей Парубий / УНИАН

Председатель украинского парламента Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на будущий год.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в сервисе микроблогов Twitter. "Только что подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Мы приняли его, придерживаясь всех требований − до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", − написал Парубий.

Спикер Рады также убежден, что принятый парламентом документ является бюджетом "развития и роста". "И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", − написал он.

Также Парубий сообщил о том, что документ был направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, за бюджет Украины на 2019 год проголосовали 240 депутатов Рады.

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Украина бюджет Верховная Рада Петр Порошенко Андрей Парубий бюджет-2019
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