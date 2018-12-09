Страусиные яйца Порошенко

Всего лишь ещё один малозначимый эпизод в череде тысяч подобных. Но этот эпизод просто отлично описывает трусливый "внутренний мир", а также панический психо-статус нынешних ТОПов. Чтобы дважды не вставать.

Так вот, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (разумеется, из МП) пишет публичное письмо Петру Алексеевичу. Оставлю за скобками лирику, жалобы и прочие заунывы, остановлюсь на главном. Наместник прямо обращается к Порошенко - "Вы же были у нас иподиаконом и потому..."

Казалось бы, в чем проблема? По "иподиакону" есть всего две позиции и два формата реагирования. Слабая - отрицать все, опираясь на формальное несоответствие названного церковного ранга реальному рангу. Формально Порошенко действительно не был иподиакон. И? Не секрет ведь, что в своё время он действительно был близок к иерархам МП... А есть сильная позиция - открыто признать, но дать исчерпывающие пояснения. Что-то типа: "да, был! Потому что считал их адекватными, проукраинскими, нашими... Но война с РФ все изменила и теперь я точно уверен, кто есть кто и почему филиалу РПЦ здесь не место"...

Читайте такжеВ Украине надежда только на народНо, естественно, Петр Алексеевич выбирает потрясающе слабую позицию, откровенно "отнекивается", тем самым банально доказывая и собственную слабость, и непонимание того, как устроен мир сильных людей-политиков. И ведь это абсолютно предсказуемо. Типичное страусиное поведение. Столь присуще всем нашим госчиновникам...

Они рвут рубашки, заливают микрофоны слюной, когда надо примитивно пиарится на мелочи. Но стоит чему-то сломаться, сразу в кусты - "ой, это не я! Ничего не знаю!". Любой министр, депутат, губернатор вообще не умеют держать удар. Аваков по резонансным преступлениям, Княжичам, уличным дракам - тише воды. Но стоит полицейскому снять кошечку с дерева - сразу три восторженных поста о новой полиции. Омелян вечно ноет о строительстве сотни аэропортов, открытии прямого гипер-сообщения Черновцы-Альфа Центавры, но стоит сломаться экспрессу в Борисполь или застрять нашим туристам в иностранном аэропорту, парнишка исчезает. Напрочь.

Почему? Потому что трусливая классика... Много пафоса из ничего. Много дешевых понтов. Но случается что-то и… нет комментариев по существу. Нет извинений. Нет личной ответственности. И дело здесь не столько даже в низком уровне профессиональных компетенций, а в их банальной психологической неустойчивости и человеческой трусости.

Что такое современная политическая культура? Все просто. Ты не боишься отвечать на сложные вопросы. Ты знаешь, что сейчас цифровая эпоха, а, следовательно, любой может поднять что-то из сказанного вчера. И потому ты несешь ответственность за то, что ты говоришь и готов тут же уйти в отставку, если не можешь отвечать на сложные вопросы.

Читайте такжеВсе может быть еще хужеПочему западные партнеры не любят наших? Потому что хорошо знают их трусливость, а также сладкий навык прикидываться дурачками и не нести ответственность за сказанное. Потому что пустозвоны.