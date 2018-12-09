Французский кризис: вид из украинского "Титаника"

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

9 декабря 2018, 08:28

События во Франции - это симптомы грозных тенденций в Европе, которая стала слишком инертной на фоне более динамичных площадок.

Протесты желтых жилетов во Франции / Reuters

Высокий уровень акциза определяет уровень социализма во французской экономике. Французы хотят жить как раньше, но при этом не хотят или не могут платить. Но социализм требует высокого перераспределения благ, а это выталкивает богатых из страны, которые не хотят оплачивать угасающий велфейр. В итоге Франция оказалась в революционной ситуации. Верхи знают, но боятся изменить существующий порядок вещей. Массы плохо понимают или не понимают, что существующий порядок требует ресурсов, которых нет и изменений, которые заберут ресурсы от велфейра, например, на безопасность.

Читайте такжеПариж в огне: как "желтые жилеты" изобрели новый тип неповиновения властямГлавная проблема Франции - не акциз, а Азия и технологические изменения, которые деактуализировали централизованное затратное иерархичное государство, которое набрало силу еще при Людовиках, а после Французской революции окончилось окончательно в ту форму, что доминировала 200 лет. События во Франции - это не про кризис из-за акцизов на топливо, а о кризисе национального государства вообще. Для украинцев происходящее глубоко символично, потому что мы сворачивание своего велфейра прошли еще в 90-к годы. На самом деле, Украина смотрит из будущего в свое прошлое.

Просто во Франции - это европейское прошлое, потому массы делают то, что во Франции делали всегда - выходят на улицу и бросают вызов государству, которое перестало удовлетворять их потребностям.

Французский кризис - это симптомы грозных тенденций в Европе, которая стала слишком инертной на фоне более динамичных площадок. За кризисом во Франции очень приятно наблюдать нам, пассажирам "Титаника", наш курс понятен, четок и несгибаем и главное вовремя перебираться на сухие места. Пассажиры с интересом смотрят на соседние тонущие суда и весело дают советы, как правильно строить баррикады-плотики, и вообще провести оставшееся время в наиболее интересном формате. А еще не замочить ноги.

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Франция протесты Юрий Романенко желтые жилеты
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