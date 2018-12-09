Французский кризис: вид из украинского "Титаника"

События во Франции - это симптомы грозных тенденций в Европе, которая стала слишком инертной на фоне более динамичных площадок.
Высокий уровень акциза определяет уровень социализма во французской экономике. Французы хотят жить как раньше, но при этом не хотят или не могут платить. Но социализм требует высокого перераспределения благ, а это выталкивает богатых из страны, которые не хотят оплачивать угасающий велфейр. В итоге Франция оказалась в революционной ситуации. Верхи знают, но боятся изменить существующий порядок вещей. Массы плохо понимают или не понимают, что существующий порядок требует ресурсов, которых нет и изменений, которые заберут ресурсы от велфейра, например, на безопасность.
Читайте такжеПариж в огне: как "желтые жилеты" изобрели новый тип неповиновения властямГлавная проблема Франции - не акциз, а Азия и технологические изменения, которые деактуализировали централизованное затратное иерархичное государство, которое набрало силу еще при Людовиках, а после Французской революции окончилось окончательно в ту форму, что доминировала 200 лет. События во Франции - это не про кризис из-за акцизов на топливо, а о кризисе национального государства вообще. Для украинцев происходящее глубоко символично, потому что мы сворачивание своего велфейра прошли еще в 90-к годы. На самом деле, Украина смотрит из будущего в свое прошлое.
Просто во Франции - это европейское прошлое, потому массы делают то, что во Франции делали всегда - выходят на улицу и бросают вызов государству, которое перестало удовлетворять их потребностям.
Французский кризис - это симптомы грозных тенденций в Европе, которая стала слишком инертной на фоне более динамичных площадок. За кризисом во Франции очень приятно наблюдать нам, пассажирам "Титаника", наш курс понятен, четок и несгибаем и главное вовремя перебираться на сухие места. Пассажиры с интересом смотрят на соседние тонущие суда и весело дают советы, как правильно строить баррикады-плотики, и вообще провести оставшееся время в наиболее интересном формате. А еще не замочить ноги.