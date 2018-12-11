От Евросоюза понесло трупным запахом

Андрей Головачев

политический эксперт

11 декабря 2018, 13:07

После уступок протестующим во Франции в ЕС начнется период полного разброда и шатания.

Меркель,Макрон
Меркель и Макрон / Reuters

Итак, Эммануэль Макрон сдался! Как и его предшественники - Ширак, Саркози и Олланд - он не смог противостоять уличным протестам, которые начинаются во Франции всякий раз в ответ на попытку властей провести необходимые реформы. Когда крупный бизнес во Франции всяческими правдами и неправдами, изощренными технологиями приводил Макрона к власти, он надеялся, что тот сыграет роль Маргарет Тетчер и, подобно Железной Баронессе, переломает хребет оборзевшим профсоюзам и вырвет страну из лап социализма. Но не сложилось! Маргарет Тетчет из Макрона не вышло и уже не выйдет. Кишка у "несистемного политика", который только на макияж тратит 10 тыс евро в месяц бюджетных средств, оказалась такой же тонкой, как и профессиональных партийных бюрократов.

Читайте такжеФранцузский кризис: вид из украинского "Титаника"А это означает, что социализм во Франции еще несколько лет будет продолжать кое -как держаться на плаву за счет увеличения государственного долга, после чего все закончиться экономическим крахом и... французы начнут выстраивать баррикады. На все про все- 3-4 года, не более. Франция уже не перенесет следующую мировую экономическую рецессию, которая не за горами.

Франция - это социалистическая страна, в которой 57% (!) ВВП формируется за счет государственных расходов. В голове это не укладывается! Как следствие в стране сформировался ужасающий инвестиционный климат, высокие налоги на бизнес, диктат профсоюзов, судебная система, которая всегда выносит решения в пользу рабочих, социальная система, которая позволяла годами не работать и жить за счет бюджета и бизнесменов и т.д. и т.п. Частные инвесторы стали обходить страну десятой дорогой , экономический рост стал колебаться вокруг нулевой отметки, а безработица в последние 10 лет не опускалась ниже 10% .

После кризиса 2008 г. государственный долг Франции достиг отметки в 100%, значительно превысив установленную в ЕС обязательную норму не более 60%. Еврокомиссия обязана была начать накладывать на Францию штрафные санкции, но ЕС не решился и просто ... временно отменил свою норму. Как сказал Ж. Юнкер: "Франция - это Франция" и все облегченно вздохнули: ЕС сохранился, но проблема французского социализма никуда не исчезла.

Читайте такжеПариж в огне: как "желтые жилеты" изобрели новый тип неповиновения властямВчера Макрон объявил, что идет навстречу требованиями протестующих и увеличивает минимальную заработную плану на 100 евро нетто. Вместе с другими льготами, которые президент анонсировал, это увеличивает нагрузку на бюджет еще на 8-10 млрд евро. Госдолг превысит уже 100% к ВВП и дефицит может выйти за обязательную норму в 3%. Как следствие Национальный банк Франции прогнозирует, что экономический рост не превысит 0.2%, что будет в 12-15(!) раз ниже чем в США и в 30 раз ниже, чем в Китае, где нет ни пенсий, ни выходных.

Когда Макрон уговаривал Меркель согласиться с его планом создания солидарного механизма помощи тем странам-членам ЕС, который будут испытывать проблемы с обслуживанием своего долга, Меркель всегда отвечала, что для этого Макрон должен сначала что-то сделать с французским социализмом. Меркель прекрасно понимала, что Макрон попросту предлагал Германии профинансировать французский социализм и всегда мягко отказывала своему юному другу. Солидарность - солидарностью, но денежки врозь!

Что дальше?

Дальше в ЕС начнется период полного разброда и шатания. Еврокомиссия уже заявила, что будет внимательно следить за финансовой дисциплиной во Франции. Франция заявляет, что у нее в стране чрезвычайное положение и на нее никакие правила пока не распространяются.

Итальянские популисты радостно потирают руки и отныне могут уже со спокойным сердцем отсылать Брюссель с его требованиями к их бюджету куда подальше. Грецию сотрясают забастовки, в Испании безработица не упускается ниже 20% и страну ждет раскол. Меркель сдала свой пост в ХДС и уже готовится к пенсии. Англия готовиться покинуть ЕС, что называется, по беспределу, т.е. без Договора. Госсекретать М. Помпео на очередной сессии НАТО заявил, что коллективистские солидарные принципы ЕС - это химера, а МВФ, ООН, МБ, ВТО - это вредные бюрократические конторы, которые работают только на себя, а не на людей. Трамп потребовал от ЕС и, в первую очередь, Францию, увеличить взносы на содержание НАТО. Бедный Макрон поморщился....

От Европейского Союза стал исходить неприятный запах. Это запах предстоящей смерти.

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Евросоюз Франция Эммануэль Макрон Андрей Головачев желтые жилеты
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