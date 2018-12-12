Зачем бизнесу эмоции?

Тема эмоционального интеллекта сегодня как никогда актуальна в бизнес-среде. Способность распознавать и чувствовать свои эмоции называют одним из важнейших навыков в современном мире. Доказано, что люди, умеющие понимать намерения, мотивацию и желания других людей, а также свои собственные, успешнее в решении повседневных задач, быстро адаптируются к новым обстоятельствам. Они владеют мастерством устанавливать контакты с людьми и получают больше удовольствия от общения. Им легко брать ответственность на себя и действовать. А от этого напрямую зависит их успешность.

О том, что в новой предельно откровенной деловой атмосфере человеческие реалии будут значить больше, чем когда-либо прежде, первым заговорил психолог и журналист Дэниел Гоулман. Он же популяризировал понятие ЭИ, издав книгу "Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ". Его книга стала очень популярной в США, а мир тогда впервые задумался о способности человека воспринимать собственные эмоции и управлять чувствами для эффективного решения задач. В новой книге "Эмоциональный интеллект в бизнесе" Гоулман отмечает, что теперь на первый план вышли такие таланты, как умение справляться с эмоциями, способность улаживать конфликты, работать в составе группы и вести за собой.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как избежать выгорания на работе и не перетруждатьсяМы знаем руководителей, которые "правят", а также тех, кто "управляет". Первый – это кулак, стучащий по столу, второй – руки дирижёра. Что отличает блестящего руководителя? Не знания и дипломы международных бизнес-школ, а в первую очередь, умение ладить с людьми, справляться с конфликтами, организовывать и мотивировать команду, адаптироваться к переменам, воздействовать и влиять. А это и есть признаки развитого эмоционального интеллекта, важнейшего компонента в управлении компанией.

Высокий эмоциональный интеллект не должен быть преимуществом только менеджмента. Поскольку и успех компании зависит не только от руководителя. Например, в одном из магазинов крупной европейской сети одежды как-то выявили, что план по продажам не выполняется в таком объеме, как в других магазинах сети. Не помогают ни мотивационный программы, на рекламные кампании.

Когда начали проводить оценку эмоционального интеллекта, то выяснилось, что большинство сотрудников имеют пониженные показатели некоторых факторов ЭИ - самооценки, а также мотивации, эмпатии и контроля эмоций. У сотрудников других магазинов все эти показатели были на высоком уровне. Они были расположены влиять на эмоциональное состояние клиентов, были мотивированы продавать и прилагали усилия, чтобы быть лучшими в своем деле. Сотрудники также умело разрешали острые ситуации с недовольными клиентами, располагая их к себе.

Оценка эмоционального интеллекта способна не только определить элементы эмоционального интеллекта, необходимые для эффективной работы, а также жизни в целом, но и скрытые препятствия на пути решения бизнес-задач. Это точный и эффективный профессиональный метод оценки для бизнеса. В зависимости от жизненной стратегии, после получения обратной связи, оценка эмоционального интеллекта помогает сформулировать план развития ЭИ, а также переформатировать слабые стороны в мощные ресурсные состояния.

Эмоциональный интеллект можно развивать. Это ежедневная кропотливая работа над собой. Ее важно начинать с распознавания и проговаривания собственных эмоций. Например, мы всегда чувствуем эмоцию гнева, страха, радости в телесных проявлениях. Важно отмечать их и размышлять, почему они возникают, и к чему нас побуждают.

Сделать эмоциональное состояние человека более высоким и стабильным поможет также ведение дневника эмоций. Во время этого занятия многие обнаружат, что их состояние намного лучше, чем казалось до этого. В любом случае, это важный шаг для знакомства с собой и своим внутренним миром.

Если каждый день фиксировать свои эмоции, записывать, чем они были вызваны, можно не только много узнать о себе, но и начать работать с ними. Это позволит увидеть реальную картину, понять, из-за чего эмоциональное состояние меняется в плюс или в минус, и получить возможность управлять им для успешной и продуктивной жизни.