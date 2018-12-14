О наглого босяцкого шизоида Путина публично вытрут ноги

Путин определился, кто его враг, считает Тарас Чорновил / Reuters

Трудно быть оптимистом, когда имеешь дело с фашистской Россией. Путин ведет себя все более нагло и угрожающе. Демонстрирует босяцкую самоуверенность и откровенное хамство международного масштаба.

Сейчас говорить о каких-то сдвигах или перспективах - чрезмерно. Хорошо, что сохранили то, что имеем. Одна из причин такого хамовитого и угрожающего поведения - близость выборов.

Путлер определился, кто его враг и чьего проигрыша он неистово добиваться на выборах. Об этом уже последняя шавка в кремлевских подворотнях протявкала, что он ненавидит и хочет не допустить переизбрания Порошенко. А для этого до выборов Путин будет нагнетать ситуацию. Потому что рассчитывает на тех примерно 30%, которым на все последствия наплевать, лишь бы война закончилась, армию перестали финансировать, а им за эти деньги и пенсии повысили и тарифы снизили... Это наивные, конечно, люди, но они у нас есть, и их очень много. Путин своим нагнетанием ситуации на Донбассе будто сигнализирует им: "Не голосуйте за Порошенко, голосуйте за тех, кто вам обещает быстрый мир без особых предпосылок". Поэтому до выборов никаких существенных улучшений ожидать не стоит.

Читайте такжеВ США назвали самый сильный страх ПутинаА вот после выборов я, как довольно неплохой знаток психологии правящего класса, могу прогнозировать очень неожиданный результат. Именно избрание Порошенко скорее будет способствовать снятию напряжения и ускорению завершения войны, потому что с него уже и так ничего не выдавишь, а санкции все болезненнее. Лучше отступить, как на Курилах. А победа кого-то из "договороспособных" для них самих превратится в ад. У Путина уже давно своим фаворитам в Украине не верят больше, чем даже врагам. Я лично слышал, как выражался Грызлов о вроде бы пророссийском Кучме. Также наслушался заявлений кремлелюдей о Януковиче. Последний стал для Кремля очень показательным сигналом: даже самый пророссийский президент в Украине, получив власть, не захочет ею делиться, а защиту для себя начнет искать в Европе. Поэтому как раз на своих приемлемых и желательных сразу же начнут давить особенно жестко. А давить удобнее Донбассом. Ну, может, как маленький пряник, сначала выпустят большинство наших заложников и пленных, но мгновенно перехватят кнут, а заложников вскоре нахватают новых.

В России режим подобен сталинскому по своей ментальности. Но нет одной ключевой части - это четко определенной системы престолонаследия. Поэтому вероятность простой передачи власти от одного тирана другом крайне мала. Если бы это произошло, то наследник выстраивал бы свой культ личности на плечах предшественника, включая размещение гроба Путина в Мавзолее. Так уже было после смерти Сталина. Но я предполагаю, что после радостного дня в аду в России будет довольно жесткое противостояние целого ряда новых сатрапов и сатрапиков. Они будут уничтожать друг друга, реально ослабят свою страну (вот где шанс для нас), а еще побегут в США и ЕС получать поддержку против конкурентов. При таких условиях лучшей технологией будет сбросить всю ответственность на шизоида Путина и публично вытереть об него ноги.